Изменения в Конституцию позволят избирать генпрокурора на более чем два 6-летних срока
Заместитель Генерального прокурора Виталий Касько заявил 3 августа, что проект изменений, внесенный в Конституцию, предполагает избрание Генерального прокурора на 6 лет.
Об этом высокопоставленный чиновник заявил на брифинге в Киеве.
По словам Касько, и назначение, и увольнение будет осуществляться президентом по согласию Верховной Рады, сообщает РБК-Украина.
"Из текста убрали возможность объявления вотума недоверия, что является следствием выполнения пожеланий именно Венецианской комиссии", - отметил он.
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Кроме того, генпрокурора смогут избрать более чем на два срока.
Сам Генпрокурор Шокин считает, что эта должность должна быть выборной.
Ранее народные депутаты только с четвертой попытки проголосовали за избрание бессрочно ряда судей областных, городских районных и райсудов. Отметим, в Администрации президента предлагают сократить судейский иммунитет и лишить Верховную Раду права привлекать судей к ответственности.