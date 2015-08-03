Изменения в Конституцию позволят избирать генпрокурора на более чем два 6-летних срока

Об этом высокопоставленный чиновник заявил на брифинге в Киеве.

По словам Касько, и назначение, и увольнение будет осуществляться президентом по согласию Верховной Рады, сообщает РБК-Украина.

"Из текста убрали возможность объявления вотума недоверия, что является следствием выполнения пожеланий именно Венецианской комиссии", - отметил он.

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Кроме того, генпрокурора смогут избрать более чем на два срока.

Сам Генпрокурор Шокин считает, что эта должность должна быть выборной.

Ранее народные депутаты только с четвертой попытки проголосовали за избрание бессрочно ряда судей областных, городских районных и райсудов. Отметим, в Администрации президента предлагают сократить судейский иммунитет и лишить Верховную Раду права привлекать судей к ответственности.