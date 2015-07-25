События в Мукачево не грозят диалогу с ЕС по безвизовому режиму – Климкин

Об этом Климкин рассказал в субботу, во время встречи со своими твиттер-фолловерами в помещении МИД, пишет Европейская правда.

"К счастью, Мукачево действительно почти не помешало, но тут нам действительно повезло. Во-первых, были действительно решительные действия (со стороны центральной власти). В частности, то, что мы быстро заменили всех руководителей кто там был – включительно с губернатором", - пояснил он.

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По словам министра, в европейских странах были попытки медийно "раскрутить" эту тему со стороны пророссийских сил.

"Но нигде, кроме Венгрии и немного в Словакии, события в Мукачево не стали большой темой, хотя Москва пыталась раскрутить это в СМИ, и не получилось. Большинство (европейских) партнеров расценивают это как один изолированный случай. Но есть но. Если это будет повторяться, то будет невероятно сложно объяснить и убедить, что это один, изолированный случай, что это просто борьба за потоки контрабанды, а не что-то другое", - поделился Климкин.

В то же время, он подчеркнул необходимость перекрыть контрабандные потоки: "Регион сейчас живет с контрабанды, и это надо прервать"