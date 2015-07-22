Отчет по событиям в Мукачево опубликуют в течение двух недель - Геращенко

Об этом сказал народный депутат из фракции "Народный фронт, секретарь комитета ВР по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности Антон Геращенко в эфире "5 канала".

"На сегодня мы пришли к выводу, что в течение двух недель обобщим все материалы, опубликуем отчет комиссии и выскажем свое мнение относительно ситуации", - отметил он.

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Кроме того, депутат сообщил, что задача комиссии на сегодня выполнена примерно наполовину: "Мы четыре дня работали в Мукачево, работали в Ужгороде, опросили десятки людей, которые были очевидцами тех событий, участниками тех событий".

Как известно, 11 июля в Мукачево возник конфликт на территории комплекса "Антарес". Между людьми с нашивками "Правого сектора" и вооруженными лицами началась стрельба.

Впоследствии эпицентр противостояния переместился к выезду на трассу Киев - Чоп. Началась стрельба вблизи АЗС с использованием гранатометов, пулеметов и автоматов. Три милицейские машины были уничтожены.