Москаль назвал основного поставщика сигарет для контрабанды из Украины

Об этом на своем сайте написал губернатор Закарпатской области Геннадий Москаль.

"Результаты обысков обобщаются и будут сообщены дополнительно, однако уже можно сказать, что основным поставщиком сигарет, которые затем нелегально переправлялись за границу, была Львовская табачная фабрика", - говорится в его сообщении.

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Часть изъятых сигарет - белорусские, и это указывает на тот факт, что в Черниговской области на границе с Беларусью есть “окна” для контрабандистов, считает Москаль.

Он добавил, что для усиления борьбы с контрабандой через зеленую границу вдоль Закарпатья на всех четырех перевалах, ведущих в область, выставлены посты из сотрудников таможни, пограничной службы, МВД, СБУ и фискальной службы.

"Посты не будут допускать завоза на Закарпатье крупнооптовых партий сигарет (в том числе без акцизных марок) и контрафактных спиртных напитков, а из Закарпатья – вывоза леса-кругляка", — сообщил руководитель области.

Ранее УНИАН сообщал, что именно контрабанда считается основной причиной конфликта в Мукачево между Правым сектором и окружением депутата Рады Михаила Ланьо. По версии представителей "Правого сектора", депутат Ланьо сам вызвал их на переговоры, поскольку «ПС» начал мешать потокам контрабанды.

Напомним, в Мукачево днем в субботу, 11 июля, произошла стрельба, в результате которой есть раненые и погибшие.