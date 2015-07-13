ОБСЕ фиксирует в районе Мукачево повышенные меры безопасности и военную технику

Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ, обнародованном 13 июля, передает Украинская Правда.

"На своем пути к Мукачево, СММ наблюдала повышенные меры безопасности, в том числе несколько контрольно-пропускных пунктов милиции", - отмечается в отчете.

На одном из КПП СММ увидела СБУ на десяти бронированных микроавтобусах и двух микроавтобусах. Однако само место происшествия заблокировано правоохранительными органами из соображений безопасности.

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Также в 120 км к северо-востоку от Мукачево наблюдатели ОБСЕ заметили конвой ВСУ, который направлялся в Мукачево, который состоял из 11 БТР, 2 грузовиков с солдатами и одного бензовоза.

Представители миссии встретились с мэром Мукачево, заместителем мэра, и представителем полиции. По словам собеседников, целевая группа из Киева, состоящая из СБУ, Национальной гвардии и Генпрокуратуры, была ответственной за проведение операции после инцидента. По их словам, другие члены Правого сектора, участвующих в инциденте, скрылись в лесу.

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Кроме этого представители ОБСЕ встретились с директором больницы Мукачева и двумя его заместителями, которые сообщили, что человек с огнестрельным ранением в голову, которая была доставлена в больницу 11 июля, до сих пор находится в критическом состоянии.

"По их словам, в тот же день пять раненых гражданских лиц и пять полицейских были госпитализированы. 12 июля милиция принесла в больницу один труп, и СБУ принесли двух серьезно раненных. Они сказали, что три гражданских лица и трое полицейских, которые поступили накануне, были выписаны сегодня", - говорится в отчете.