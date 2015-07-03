Американский историк назвал страну, где праву свободно говорить по-русски грозит наибольшая опасность

Такое мнение высказал известный американский историк, автор книги "Кровавые земли: Европа между Гитлером и Сталиным" Тимоти Снайдер в блоге на европейском сайте Politico после посещения украинского ток-шоу "Свобода слова".

"Я был поражен разнообразием и языковыми практиками политического класса", - пишет историк.

По его словам, в студии выступал сначала спикер украинского парламента Владимир Гройсман - еврей, который говорил на украинском, потом председатель Одесской ОГА Михаил Саакашвили - грузин, который говорил по-русски, еще двое гостей были американцы - один говорил на русском, другой на украинском.

Читайте такжеПутин не решится на полномасштабную войну - американский эксперт"Гости-украинцы говорили на русском с русскоязычными участниками, что соответствует принятому в обществе правилу хорошего тона. Говоря друг с другом, украинцы выбирали разные комбинации. Обычно украинцы говорили друг с другом на украинском, но пара местных экспертов задавали вопросы на русском", - пишет историк.

Снайдер обратил внимание и на то, что хотя украинские политики и журналисты легко переходят с языка на язык, это нисколько не мешает привычной к этому аудитории. Он подчеркнул, что в Украине двуязычие является не только фактическим состоянием дел, а и просто повседневным проявлением вежливости.

При этом историк подчеркивает парадоксальность российского вторжения в Украину под предлогом защиты права свободно говорить на русском.

"Это все равно, если бы Америка вторглась в Канаду для защиты социального государства, или КНДР в Южную Корею для защиты капитализма", - считает Снайдер, отмечая, что значительная часть российских интеллектуалов, (журналист Евгений Киселев, сатирик Виктор Шендерович, историк Андрей Зубов), которые не имеют возможности свободно выражать свое мнение в России, переезжают жить и публикуются на русском языке - в Украине.