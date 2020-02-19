Представитель Украины в Совбезе ООН дал сигнал к захвату Крыма?

Василий Рыбников

Четвертые сутки пылают станицы молодой республики луганского народа, местные жители, спасаясь от украинских бомбежек, роют подвалы в подвалах, а представитель Украины в ООН подает сигналы ЦРУ, мол, дело сделано, можно начинать наступление на Крым...

Отсутствие одной пуговицы на кровавом по локоть рукаве засаленного пиджака представителя Украины на вчерашнем Совбезе ООН Сергея Кислицы произвело в России небывалый фурор. «Конфуз украинской дипломатии! - пишет российская пресса. - Украинская дипломатия сегодня не в форме и не по уставу! Кислица стал посмешищем в Сети!».

Черный Кондитер любил подзакусить, когда думал, что его никто не видит

Такого крупного внешнеполитического провала у Украины не было со времен Порошенко, когда вся Россия обсуждала складки на его пиджаке, внутри которых смутно угадывались контуры запеченных ножек русскоязычных детей, коими Черный Кондитер любил подзакусить, когда думал, что его никто не видит.

Что же стоит за отсутствием пуговицы на рукаве кровавого Кислицы? Отбросив тот факт, что ее в порыве разоблачения украинских злодеяний страстно откусил представитель России Небендзя, мотивируя это тем, что фашиствующий молодчик, в свою очередь, преступно цитировал на Совбезе стихотворение исконно русского поэта Евтушенко «Хотят ли русские войны?», логично сделать вывод, что таким образом нацист-плагиатор подавал красноречивый сигнал своим хозяевам из ЦРУ.

Несложно догадаться, что это был за сигнал. Так, утром 18 февраля украинские полчища вероломно, без объявления гибридной войны, вторглись на территорию мирно спящего Лугандона и стали убивать там беззащитных ветеранов и беременных детей прямо в подвалах, в которых они прятались от бомбежек официального Киева. Выжили только те, кто вырыл подвалы в подвалах, но их находили и там...

Народная милиция молодой республики ЛНР, конечно же, заметила карательные отряды хунты и сделала им замечание, но фашисты только засмеялись и ушли подрываться на свое же минное поле, вследствие чего украинской стороной был открыт огонь по населённым пунктам Голубовское, Донецкий, Смелое и Сокольники. Местные жители опять полезли в подвалы, приговаривая: «Скорей бы Нормандский саммит в апреле, быстрей бы мир». Увы, после вероломного нападения украинских полчищ в районе Золотого спасительный апрельский саммит был фактически сорван: для того, очевидно, военный преступник Зеленский и затеял эту циничную провокацию. Российские аналитики подозревают, что таким образом украинский президент расчищает себе дорогу к захвату Крыма. Именно на это и намекал своей пуговицей на Совбезе украинский диверсант Кислица.

Сейчас уже любому русскому человеку очевидно, что маленькое украинское чудовище боится мира как огня

«У Зеленского появилось свое персональное кладбище, - с грустью констатирует авторитетный политолог, лидер движения «Славянская гвардия» товарищ Рогов. - Зеленский полностью окропил себя кровью невинно убиенных». «Зеленский даже сочетание слов «Минские соглашения» запретил употреблять! - тонко подмечает советник председателя ЛНР Родион Мирошник. - Боится о них слышать, не то что выполнять!».

Таким образом, сейчас уже любому русскому человеку очевидно, что маленькое украинское чудовище боится мира как огня. На прошедшей на днях Мюнхенской конференции украинский президент, конечно, сказал много относительно хороших слов о мире, осенних выборах и совместном патрулировании, но этот факт доказывает лишь одно: когда Зеленский говорит о мире - жди войны... Хорошо бы, чтоб украинский президент и сам уяснил для себя несложную суть этой русской народной приметы. Может, хоть на будущее пригодится.

Василий РЫБНИКОВ

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