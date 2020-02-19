"Хотят ли русские войны?": Кислица на Совбезе ООН обратился к россиянам словами со стиха

Представитель Украины Сергей Кислица процитировал стихи поэта Евгения Евтушенко "Хотят ли русские войны?".

Заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица на заседании Совета безопасности ООН спросил у российского коллеги Василия Небензи: "хотят ли русские войны?"

Заседание Совета безопасности ООН в Нью-Йорке транслировалось на сайте Организации.

В частности, Кислица обратил внимание, что руководителем оккупационного "правительства" в Донецке стал бывший вице-губернатор Иркутской области РФ Владимир Пашков.

В этой связи дипломат напомнил, что в свое время в Иркутской области родился поэт Евгений Евтушенко, который написал известные стихи "Хотят ли русские войны?".

При этом, Кислица процитировал стихи Евтушенко:

"Хотят ли русские войны...

Спросите вы у тех солдат,

Что под берёзами лежат,

И вам ответят их сыны,

Хотят ли русские войны".

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Потом дипломат обратился к постоянному представителю России при ООН Василию Небензи.

"И знаете что, Василий Алексеевич? Я тут подумал, что ответом на вопрос "Хотят ли русские войны?" в условиях сегодняшней России станет парад 9-го мая на Красной площади, когда мы увидим, вынесут ли портреты Сталина его участники? Того самого Сталина, который в свое время был вынесен из Мавзолея, но, как представляется, не из умов", - заявил Кислица.

"На как из наследников Сталина вынести? Написал то же Евтушенко в 1962 году, и продолжил:

Пусть мне говорят: "Успокойся..." -

спокойным я быть не сумею.

Покуда наследники Сталина

живы ещё на земле,

мне будет казаться,

что Сталин - ещё в мавзолее", - заявил Кислица.

"Сегодня, когда в России набирают обороты прославления Сталина, когда его имя обеляется, когда растут как грибы памятники этому диктатору и убийце, автора геноцида украинского народа 1930-х годов, я хочу закончить свое выступление вопросом в российскому представителю: так хотят ли русские войны?", - сказал Кислица.

Со своей стороны Небензя сказал, что рад, что Кислица интересуется русской поэзией, но отметил, что украинский дипломат пропустил строчку в стихотворении "Хотят ли русские войны?".

"Я не знаю, какие портреты понесут 9 мая. Вряд ли портрет Сталина, сомневаюсь. Но я вот не знаю, какие портреты понесут на 9 мая в Киеве, и будет ли в Киеве вообще какой-либо парад", - завил Небензя.