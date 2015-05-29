Москва официально отреклась от задержанных спецназовцев РФ, назвав их "наемниками" - адвокат

Такую позицию РФ озвучил консул Алексей Грубый на встрече с адвокатами россиян – Константином Кравчуком и Оксаной Соколовской, сообщает ТСН.

Как рассказал защитник Александрова, встреча с консулом состоялась накануне, 28 мая, около 17 часов.

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"В настоящее время официальная позиция России, по словам Грубого, такая, что эти военнослужащие, у которых в декабре 2014 года истек срок контракта (с армией) – наемники и ничего общего с российской армией не имеют", - сообщил Кравчук.

В то же время консул отметил, что Россия делает все возможное, чтобы не допустить выхода таких "наемников" за пределы так называемых "ЛНР" и "ДНР". Это, по словам дипломата, вредит имиджу России.

Кроме того, Грубый заверил, что будет посещать Александрова и Ерофеева в госпитале и пытаться обеспечить связь с семьей. Консул даже пообещал сделать все возможное, чтобы родственники приехали в Киев и убедились, что на арестованных не оказывается никакое давление, что их не подвергают пыткам, а наоборот - содержат в достойных условиях и обеспечивают необходимое лечение.

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Согласно сообщению, адвокат Кравчук рассказал, что после этой встречи они с Соколовской посетили своих подзащитных и рассказали, что Россия официально считает их "наемниками" и "полицейскими ЛНР".

Военнослужащие были возмущены такой позицией родного государства и заверили, что это не является правдой.

Как известно, 16 мая во время боевого столкновения в районе города Счастье военнослужащие 92-й отдельной механизированной бригады задержали двух российских спецназовцев из состава диверсионно-разведывательной группы — Александра Александрова и Евгения Ерофеева.

Минобороны России заявило, что указанные граждане проходили военную службу, но действующими военными не являются.

19 мая СБУ обнародовала показания российских военных. Тогда же задержанным объявили о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ст. 258-3 УК Украины за участие в террористической деятельности т. зв. "ЛНР".

Они оба не могут считаться военнопленными, поскольку между Россией и Украиной официально нет войны.

Один из военных РФ – Александр Александров, сержант третьей бригады спецназа в Тольятти (РФ), контрактник, служит с 12 декабря 2012 года. Мужчина рассказал о том, что группа базировалась в Луганске, а сам он приехал в Украину защищать область.

Александров назвал фамилии всех членов группы, а также сообщил, что в Украину они вошли 26 марта в составе 2-го батальона в составе 220 человек.

Второй – капитан Евгений Ерофеев родом из Куйбышево. Российский бывший солдат-срочник третьей отдельной бригады спецназа в Тольятти узнал командира Евгения Ерофеева и заявляет, что тот не увольнялся со службы.

22 мая украинский суд решил держать под стражей российских военнослужащих.