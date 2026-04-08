Корабль, взорвавшийся 225 лет назад, скоро будет 'похоронен' навсегда: какая причина

Морские археологи работают в условиях сжатых сроков строительства, чтобы раскопать затонувший во время Копенгагенской битвы датский флагманский корабль "Даннеброге" в 1801 году. Об этом пишет Indian Defence Review.

Обломки, погребенные под почти 15 метрами портовых отложений, были обнаружены в рамках подготовительных исследований для масштабного проекта городского развития.

Отмечается, что эта находка вновь подняла вопросы об одном из самых значимых морских сражений Наполеоновских войн, которое помогло сформировать национальную идентичность Дании.

"Даннеброге" был флагманским кораблем датского флота во время Копенгагенской битвы 2 апреля 1801 года. По данным Associated Press, 48-метровое судно было главной целью британского адмирала Горацио Нельсона, который возглавил двенадцать линейных кораблей, вошедших в Копенгагенскую гавань, чтобы вынудить Данию выйти из антибританской коалиции, в которую также входили Россия, Пруссия и Швеция.

Интересно, что пушечный огонь пронзил верхнюю палубу корабля, после чего зажигательные снаряды вызвали пожар на борту. "Даннеброге" дрейфовал на север и в конце концов взорвался, что, как сообщалось в то время, вызвало оглушительный рев по всей датской столице. Исторические записи указывают на то, что 19 членов экипажа так и не были найдены. Среди найденных на данный момент артефактов - две пушки, униформа, знаки отличия, обувь, бутылки, керамика, фрагменты плетеной корзины и часть нижней челюсти моряка. Мортен Йохансен, руководитель отдела морской археологии Музея викингских кораблей Дании, который руководит раскопками, пояснил:

"Когда пушечное ядро ​​попадает в корабль, экипажу наносит ущерб не само ядро, а разлетающиеся повсюду деревянные осколки, очень похожие на обломки гранат".

При этом условия работы на месте крушения суровые. Затонувший корабль лежит примерно в 15 метрах под поверхностью в толстом слое осадочных пород, видимость практически нулевая. Водолаз и морской археолог Мари Йонссон описала навигацию по месту крушения исключительно на ощупь.

"Иногда ничего не видно, и тогда приходится просто нащупывать путь, смотреть пальцами, а не глазами", - сказала она.

Место крушения также усеяно пушечными ядрами, что представляет постоянную опасность для водолазов.

Важно, что идентификация затонувшего судна была подтверждена дендрохронологическим анализом с использованием годичных колец для датировки древесины, что позволило определить год постройки корабля. Эксперты также сопоставили физические размеры деревянных элементов с чертежами "Даннеброге" того периода.

История под давлением

Срочность раскопок обусловлена ​​проектом "Линеттхольм" - масштабным проектом по созданию искусственного полуострова площадью 271 акр в Копенгагенской гавани. Одобренный датским парламентом в 2021 году, этот проект призван решить проблему нехватки жилья и обеспечить защиту города от наводнений, поскольку город сталкивается с растущим риском повышения уровня моря. Строительство, как ожидается, продлится до 2070 года, и местоположение "Даннеброге" находится в пределах территории проекта.

Музей викингских кораблей объявил о своих находках 2 апреля 2026 года, ровно через 225 лет после битвы, начав обследование района в конце 2025 года.

Отмечается, что для датских археологов значение затонувшего корабля выходит далеко за рамки его материального содержимого. Битва 1801 года остается глубоко укоренившимся моментом в национальной памяти страны. Йохансен заявил?

"Это большая часть датского национального самосознания. Мы на самом деле не знаем, каково было находиться на борту корабля, который был расстрелян английскими военными кораблями, и часть этой истории мы, вероятно, сможем узнать, увидев затонувший корабль".

Сама битва закончилась захватом или уничтожением 12 датских кораблей и гибелью или ранением примерно 1700 датских солдат. Нельсон, известный своей слепотой на один глаз, проигнорировал сигнал к отступлению от своего командира, адмирала сэра Хайда Паркера, поднеся телескоп к слепому глазу и заявив, что не видит приказа. Этот поступок часто называют источником выражения "закрывать глаза", но историки-лингвисты отмечают, что это выражение существовало в письменной форме еще до битвы.

