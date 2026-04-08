В ВСУ объяснили, зачем россияне 'лепят' реактивные дроны

Российские реактивные дроны представляют угрозу, но это не единственное средство поражения. Об этом сказал в эфире "Киев24" военный эксперт, председатель Совета резервистов Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Иван Тимочко.

"Это по сути нечто среднее между дроном и ракетой. Кстати, именно из-за проблем и вызовов в ракетостроении россияне пытаются "лепить" эти реактивные дроны",- подчеркнул он.

По его словам, Украина также производит такие гибриды, причем у нас даже есть более совершенные аналоги, в частности, "Булава" и "Пекло".

"Нельзя сказать, что реактивные дроны имеют какие-то существенные преимущества, потому что это один из вариантов апробации противника. И созданы они из-за отсутствия выхода, а речь не идет о какой-то уникальной технологической новинке", - отметил Тимочко.

Он подчеркнул, что если есть средства, которые сбивают ракеты и дроны, то и промежуточное звено также могут поразить.

Как сообщал УНИАН, Сергей Бескрестнов, специалист по системам радиоэлектронной борьбы и связи, советник министра обороны, отмечал, что россияне испытывают ракету-дрон "Герань-5", которая летит со скоростью 500-600 км/ч. По его словам, враг попытается "взять нас скоростью".

Он подчеркнул, что мы уже сейчас должны заранее думать, как будем работать со скоростными реактивными дронами. То есть речь идет уже о реактивных перехватчиках, а это уже совершенно другие технологии.

