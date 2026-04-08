После 'перезагрузки' БЭБ теневой рынок сигарет достиг 18%, дел по контрабанде нет, - СМИ

За годы войны бюджет потерял более 90 млрд грн из-за распространения нелегальной табачной продукции. При этом результаты работы Бюро экономической безопасности в этом направлении неутешительны – за 3 месяца ни одного уголовного производства в отношении контрабанды подакцизных товаров и почти 18% рынка сигарет в тени. Об этом сообщает издание ThePublic.

После рекордного сокращения до 12,6% доли теневого рынка сигарет в 2024 году, сейчас она достигла почти 18%, а БЭБ перестало даже отчитываться об изъятой и уничтоженной подакцизной продукции, как это предусмотрено законодательством. Кроме того, по данным Офиса Генерального прокурора, Бюро экономической безопасности с января по март 2026 года не выявило ни одного факта контрабанды подакцизных товаров. Тогда как по информации исследовательского агентства Kantar, больше всего выросла именно доля продукции, маркированной как Duty Free или предназначенной для экспорта.

Эксперты также отмечают увеличение доли контрафактной продукции с поддельными акцизными марками, с которыми в 2024 году детективам БЭБ удавалось успешно бороться.

"Прежде всего это связано с тем, что в мае 2024 года начались масштабные обыски на пяти крупнейших производителях сигарет, в отношении которых были подтверждены сведения об их нелегальной деятельности. Нелегальное производство остановилось", – объясняет Татьяна Кощук, эксперт по вопросам налогообложения GrowfordInstitute.

Однако уже в начале 2025 года начался конкурс на должность директора БЭБ в рамках "перезагрузки" органа. Темпы противодействия теневому табачному рынку упали, а нелегальное производство возобновилось.

Хотя эксперты считают, что Бюро располагает достаточными инструментами для эффективного противодействия теневым схемам. Кроме того, по словам Натальи Фесюн, генерального директора Ассоциации "Укртютюн", опыт предыдущих лет доказывает, что эту проблему можно преодолеть при наличии желания. Ее мнение разделяет Олег Гетман, отмечая, что бизнес ожидает максимальных результатов от перезагруженного БЭБ.

Менее оптимистично к эффективности Бюро относятся парламентарии. По словам нардепа Даниила Гетманцева, новый глава Бюро экономической безопасности Александр Цивинский больше сосредоточен на собственном пиаре, чем на реальной работе органа.

"Искренне предложил бы Александру наконец перестать играть в игры, отвлечься от напряженной медийной деятельности и заняться непосредственно своей работой – пресечением и расследованием преступлений в экономической сфере. В 2024 году очень коррумпированное БЭБ смогло за полгода сократить нелегальный рынок табака вдвое, под мощную черную медийную кампанию от Гриши Козловского. При вас нелегальный рынок растет. Не заставляйте сожалеть о поддержке Вас, Александр", – написал недавно в своем Telegram-канале председатель налогового комитета ВРУ.

Как ранее сообщало издание УНИАН, Александр Цивинский в Вашингтоне посетил закрытое мероприятие для бизнеса, который платит 10 тысяч долларов за VIP-доступ к чиновникам.

Вас также могут заинтересовать новости: