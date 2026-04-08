Стал ли российский ЗРК 'Фаворит' в Иране 'металлоломом': что показывают новые кадры

Армия обороны Израиля опубликовала кадры поражения иранской военной техники, что поставило под сомнение эффективность российского ЗРК С-300ПМУ-2 "Фаворит".

Как пишет Defence Express, на видео среди прочих целей можно увидеть пусковую установку этого комплекса, которая, вероятно, была уничтожена управляемыми ракетами. Речь идет об одной из систем, которые Иран приобрел у России еще по контракту 2007 года - всего четыре дивизиона, поставленные уже во второй половине 2010-х. Известно, что эта установка размещалась вблизи Тегерана по крайней мере с 2019 года и, судя по спутниковым снимкам, оставалась на той же позиции даже за несколько дней до начала боевых действий.

Несмотря на развертывание мощного комплекса ПВО на подступах к столице, он не помешал авиации США и Израиля действовать фактически без ограничений: самолеты выполняли полеты над городом, не избегая высот, а израильский F-35 даже уничтожил иранский учебно-боевой Як-130 в воздухе, отмечают аналитики.

Это вызывает вопрос, почему С-300ПМУ-2 не продемонстрировал никакой заметной активности. Одно из возможных объяснений - вывод комплекса из строя еще в начале операции, в частности из-за поражения его радиолокационной станции. В то же время спутниковые снимки не зафиксировали характерных следов ударов или пожаров на позиции, что выглядит нетипично для уничтожения такого объекта.

Другая версия заключается в эффективном применении средств радиоэлектронной борьбы: самолеты РЭБ и бортовые системы истребителей могли подавить работу радаров, фактически "ослепив" комплекс и лишив его возможности реагировать на воздушные цели. В таком случае даже технически исправный С-300ПМУ-2 становится небоеспособным.

Показательно, что за все время боевых действий не появилось подтверждений его применения, тогда как отдельные поражения самолетов приписывают переносным ЗРК или иранскому комплексу Raad, который имеет технологические связи с "Бук-М2".

Дополнительно ситуацию осложняет тот факт, что позиция С-300ПМУ-2 была хорошо известна и длительное время не менялась, оставаясь открытой для спутникового наблюдения. Несмотря на это, удар по ней не был нанесен в первые часы операции, как это обычно происходит с ключевыми элементами ПВО. Поэтому не исключено, что пораженная пусковая установка могла быть макетом, тогда как реальный комплекс либо изменил дислокацию еще до начала боевых действий, либо был уничтожен ранее.

Напомним, страны Персидского залива, в том числе Саудовская Аравия и ОАЭ, изучают возможность использования разработанного в Украине беспилотника-перехватчика, стоимость которого составляет 2,5 тыс. долларов. Он может стать более дешевым способом противодействия иранским атакам, поскольку запасы ракет американского производства иссякают, сообщил Reuters со ссылкой на японскую компанию Terra Drone, занимающуюся продвижением этой технологии за рубежом.

