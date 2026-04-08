ВСУ могут остаться без формы: эксперты объяснили, в чём проблема

Рост цен после обострения ситуации на Ближнем Востоке затруднил выполнение контрактов.

Украинские производители одежды заявляют о потенциальных рисках для обеспечения Вооруженных сил формой и снаряжением из-за резкого роста затрат. Как говорится в статье УНИАН, речь идет не только о тканях, но и о коже и сопутствующих материалах, из которых, в частности, изготавливают военную обувь.

Президент-председатель правления ассоциации "Укрлегпром" Татьяна Изовит отмечает, что сейчас большая часть отечественного производства работает именно на нужды армии. При этом рынок для производителей не делится на "гражданский" или "военный" – все сталкиваются с одинаковыми расходами и ограничениями.

По ее словам, контракты на поставку обмундирования на 2026 год заключили еще в конце 2025-го с учетом определенных рисков. Однако дальнейший рост цен, в частности после обострения ситуации на Ближнем Востоке, существенно затруднил их выполнение.

Видео дня

Производители уже выполнили обязательства в сложный зимний период, несмотря на обстрелы и перебои, однако новая волна подорожания поставила под вопрос способность соблюдать условия контрактов в дальнейшем. Себестоимость продолжает расти, тогда как цены в госзаказах остаются фиксированными.

В связи с этим "Укрлегпром" обратился в Кабинет Министров и Министерство экономики с просьбой разработать механизм корректировки стоимости действующих договоров без уменьшения объемов закупок. В отрасли отмечают: пока ситуация не критическая, но уже есть признаки угрожающей динамики.

Дополнительным фактором риска являются ограниченные запасы сырья и финансовые возможности предприятий. Не все производители могут закупить материалы заранее на весь год, а логистика и риски безопасности только усложняют ситуацию.

"Конечно, у каждого производителя есть какие-то запасы сырья, но они ограничены. Сложно также завести сырье сразу на весь год – не у всех есть такая финансовая возможность. Есть риски бомбардировок и т. п. То есть, определенный запас прочности у нас еще есть, но по итогам года, если ничего не будет сделано, может произойти сокращение производства по государственным заказам", – отмечает глава "Укрлегпрома".

По оценке Изовита, если механизмы поддержки не будут введены, до конца года возможно сокращение производства по государственным контрактам, а часть предприятий может утратить способность их выполнять.

В профильной ассоциации отмечают, что правительство осведомлено о проблеме, однако конкретных решений пока нет. В то же время производители надеются на оперативное урегулирование, ведь речь идет об обеспечении украинских военных.

Цены на одежду в Украине

В Украине дорожает одежда – производители фиксируют существенный рост себестоимости, который уже начинает отражаться на ценах для потребителей. Главная причина – подорожание сырья, энергии и логистики на фоне глобальных и внутренних факторов.

Инфляция в Украине на потребительском рынке в феврале 2026 года по сравнению с январем составила 1%. При этом за месяц, по сравнению с январем 2026 года, одежда и обувь подешевели на 2,7%, в частности, одежда – на 3%, а обувь – на 2,2%.

