Сантехник посоветовал простой способ от засора в сливе: достаточно одного средства

Специалист советует приготовить специальный раствор.

Засор в сливе является довольно распространенной проблемой, с которой иногда очень сложно справиться. Тем не менее, можно обойтись без вызова специалиста, пишет WP Kobieta.

Польский сантехник, ивзестный в соцсетях как @pawcio_hydraulik, регулярно публикует видео о домашнем ремонте. В одном из своих роликов он рассказал, как легко избавиться от засора в сливе.

По его словам, ключ к успеху - это быстрая реакция, пока трубы не засорились полностью. Он советует приготовить специальный раствор, который эффективно справится с накопившимся внутри осадком. Сантехник отметил, что это средство можно использовать в раковине, в кухонной мойке, в душе, в ванне и в туалете.

"Достаточно кипятка и соли, то есть так называемого солевого раствора. Как это сделать: вскипятите кастрюлю с водой, добавьте около килограмма соли и перемешайте, вылейте горячий солевой раствор в слив, лучше оставьте на ночь, чтобы он подействовал. Утром промойте слив водой, и растворенная грязь стечет в канализацию. Это простое, дешевое и эффективное решение, которое есть у большинства людей на кухне. Можно также применять в профилактических целях раз в несколько недель, чтобы слив не забивался", - рассказал специалист.

Эксперт отметил, что раствор следует наливать очень аккуратно прямо в отверстие, избегая контакта горячей воды с холодной керамикой раковины, которая под воздействием резкого перепада температур может треснуть.

Также в издании добавили, что засор в сливе можно убрать с помощью резинового вантуза. Чтобы избежать проблем в будущем, стоит запастись небольшими сетками для сливных отверстий, которые задерживают волосы и остатки пищи, не позволяя им скапливаться глубоко в трубах.

Как легко избавиться от накипи или жирных пятен на кухне

Ранее в Planeta.pl рассказали, как избавиться от накипи или жирных пятен на кухне. Это можно сделать с помощью нескольких ингредиентов.

Достаточно смешать кофе с уксусом. Этот способ работает даже лучше, чем популярные чистящие средства.

Уксус способен растворять накипь, убрать жир и дезинфицировать поверхность, а кофе действует как мягкое абразивное средство - эффективно удаляет загрязнения, но не царапает. Вместе они образуют смесь, которая справляется даже с пригоревшими пятнами.

