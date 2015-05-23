Задержанные в Украине ГРУшники постепенно меняют позицию – Лубкивский

Об этом он сказал в эфире программы "Шустер Live" в пятницу вечером, пишет Украинская правда.

"Очевидно, что даже в силу этой публичности и в силу того, что с военнослужащими общаются представители СМИ, они получают все большую информацию, и они, очевидно, модерируют свою позицию", - сказал Лубкивский.

"То есть те слова, которые сказаны были сегодня вам (в интервью Савику Шустеру), они очень серьезно отличаются от тех заявлений, которые делались ими в самом начале. Они постепенно начинают, как улитки, прятаться в самих себя", - добавил он.

Лубкивский отметил, что все заявления задержанных военных важны для следствия, а сам процесс, как он надеется, будет скрупулезным и максимально открытым.

Кроме того, по словам Лубкивского, российские военные имеют право на встречу с адвокатами и дипломатами, а также отметил, что они получат от Украины всю необходимую медицинскую и правовую помощь.

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В то же время переговорщик Центра содействия освобождению заложников при СБУ Юрий Тандит отметил, что упомянутые военные не подпадают под обмен пленными, согласно минским договоренностям.

Как известно, 16 мая во время боевого столкновения в районе города Счастье военнослужащие 92-й отдельной механизированной бригады задержали двух российских спецназовцев из состава диверсионно-разведывательной группы — Александра Александрова и Евгения Ерофеева.

Минобороны России заявило, что указанные граждане проходили воинскую службу, но действующими военными не являются.

19 мая СБУ обнародовала показания российских военных. Тогда же задержанным объявили о подозорении в совершении преступлений, предусмотренных ст. 258-3 УК Украины за участие в террористической деятельности т.н. "ЛНР".

Они оба не могут считаться военнопленными, поскольку между Россией и Украиной официально нет войны.

Один из военных РФ – Александр Александров, сержант из третьей бригады спецназа в Тольятти (РФ), контрактник, служит с 12 декабря 2012 года. Мужчина рассказал о том, что группа базировалась в Луганске, а сам он приехал в Украину защищать область.

Александров назвал фамилии всех членов их группы, а также сообщил, что в Украину они вошли 26 марта в составе 2-го батальона в составе 220 человек.

Второй – капитан Евгений Ерофеев родом из Куйбышева. Российский бывший солдат-срочник третьей отдельной бригады спецназа в Тольятти признал командира Евгения Ерофеева и заявляет, что тот не увольнялся со службы.

22 мая украинский суд разрешил держать под стражей российских военнослужащих.