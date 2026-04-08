Известная певица подарила любимому ретро-авто и назвала цену: сумма поражает

Исполнительница опровергла слухи.

Украинская певица Валерия Курдявец, более известная как SKYLERR, раскрыла правду о дорогом подарке своему возлюбленному, адвокату Евгению Пронину. В марте на 35-летие избранника она подарила раритетный автомобиль – Mercedes S-класса 1977 года выпуска. Цену машины исполнительница впервые назвала только сейчас.

Тогда стали распространяться слухи, что за авто певица выложила ориентировочно 16-17 тысяч долларов.

"На самом деле эту цену люди в основном сами придумали. Машина стоит немного дешевле. Да, где-то 10 тысяч долларов. Я очень долго вынашивала этот подарок в себе, консультировалась с автолюбителями. И подарила, он не ожидал", – рассказала SKYLERR в интервью BLIK.ua.

Известно, что у избранника Валерии Кудрявец, адвоката Евгения Пронина есть 7 ретро-автомобилей в коллекции.

О том, что SKYLERR встречается с Прониным, стало известно в декабре 2024 года. К слову, Пронин в течение пяти лет находился в отношениях с Раминой Эсхакзай. Юрист даже сделал блогерше предложение, но они расторгли помолвку. Пара объявила о разрыве в апреле 2023 года.

