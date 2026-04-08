Норвегия не передала Украине шесть обещанных F-16, поскольку истребители на ремонте, - СМИ

Четырем самолетам, которые находятся в ремонтном цехе компании Sabena, не хватает около сотни деталей.

Шесть истребителей F-16, которые Норвегия обещала передать Украины, до сих пор не доставлены. Все эти самолеты находятся в ремонтной мастерской в Бельгии, пишет NRK со ссылкой на неназванные источники.

По словам собеседников издания, два истребителя находятся на ремонте в Бельгии более года, после того как их использовали для обучения украинских пилотов в Дании. Еще четыре самолета были не в исправном состоянии, поэтому не смогли подняться в воздух. Их разобрали на запчасти и отправили в ремонтный цех компании Sabena в Бельгии.

Источники рассказали, что четырем самолетам, которые находятся в ремонтном цехе компании Sabena, не хватает около сотни деталей. По их словам, поэтому понадобится много времени, чтобы собрать их вместе.

Также в издании добавили, что правительство Норвегии ранее делало заявления, создававшие впечатление, что норвежские самолеты F-16 якобы уже доставлены в Украину. Например, начальник Генерального штаба Эйрик Кристофферсен говорил, что самолеты F-16, которые страна подарила Украине, "сейчас являются важной частью украинской противовоздушной обороны".

Задержки с поставкой истребителей для Украины были ошибкой США

Ранее генерал-лейтенант ВВС США в отставке Дэвид Дептула заявил, что политика США по отсутствию поставок Украине истребителей на ранних этапах длительного конфликта с РФ является огромной ошибкой. По его словам, Украине нужно было предоставить то, что позволило бы эффективно наносить удары.

По его словам, американские истребители предоставляют "возможность наносить быстрые и глубокие удары, чтобы сорвать российские маневры". Он подчеркнул, что "мы могли бы сделать это в первый год войны и уже положить этому конец".

