Дронов-'ждунов' стало больше: Флэш раскрыл принцип их работы

По его словам, россияне предусмотрели меры, чтобы как можно дольше поддерживать дрон в рабочем состоянии.

Применение дронов-"ждунов" на фронте и в тылу становится все более массовым. Об этом сообщил в Telegram специалист по системам РЭБ и связи, советник министра обороны Сергей (Флэш) Бескрестнов. При этом он продемонстрировал модуль гибернации "ждуна", то есть речь идет о режиме ожидания.

Он рассказал о решениях противника в отношении этих дронов, поскольку "физика у нас с врагом общая", поэтому и показатели будут одинаковыми.

По его словам, россияне снизили мощность видеопередачи - VTX дрона-ожидателя до минимума, поэтому аккумулятор разрядился через 12 часов.

"Отключение VTX дрона через реле. Через 17 часов дрон смог взлететь с 2 кг и пролететь 5 минут", - сказал он об еще одной особенности дрона-"ждуна".

Флеш отмечает, что такой дрон полностью отключает бортовую электронику, кроме приемника команд управления, поэтому через 17 часов дрон смог взлететь и пролететь с 2 кг 13 минут.

Применение "дронов-ждунов" Россией

Как сообщал УНИАН, еще в конце 2025 года командующий Силами беспилотных систем Роберт "Мадяр" Бровди заявлял, что российские "дроны-ждуны" становятся угрозой не только для военной логистики в ближней прифронтовой зоне, но и для гражданского транспорта в десятках километров от фронта.

По словам "Мадяра", российские дроны, сидящие на обочине в засаде в ожидании появления украинской техники, являются повседневным явлением в зоне 10-15 км от линии боевого столкновения. А вот на глубине 20-40 км такой "ждун" стал неожиданностью, особенно для гражданского населения.

Вас также могут заинтересовать новости: