Стали известны имена двух российских спецназовцев, которых в зоне АТО захватили бойцы "Айдара"

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал луганский врач Григорий Максимец.

Он рассказал, как эти двое военных попали в плен.

”Вчера, 16.05.15, спецназ РФ атаковал из оккупированного Луганска украинский город Счастье. По словам двух раненых пленных россиян из Самары (в/ч спецназа с г.Тольятти, расквартированных в Луганске), доставленных в медслужбу батальйона ”Айдар” и 59-го госпиталя - их ввело в заблуждение командование, которое сообщило, что ”Айдар” выведен из Счастья, покинул ТЭС и они хотели посмотреть - так ли это”, - рассказал он.

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По словам Максимца, одного из диверсантов зовут Саша Александров, ему наложили на перебитую бедренную кость аппарат внешней фиксации.

”Второго диверсанта, кстати, зовут Евгений Ерофеев (офицер российского спецназа)”, - добавил он.

Как сообщал УНИАН, ранее спикер АТО Андрей Лысенко подтвердил, что бойцы батальона ”Айдар” взяли в плен двух российских военных.