Молодежь всё чаще не видит для себя чётких перспектив в стране.

Около 21% молодых людей в Германии планируют эмигрировать, еще 41% рассматривают такую возможность в долгосрочной перспективе. Об этом свидетельствует исследование "Youth in Germany 2026", на которое ссылается Deutsche Welle.

Исследователи отмечают, что главной причиной является стремление к лучшим условиям жизни – прежде всего в сферах трудоустройства, жилья и финансовой стабильности. Молодежь все чаще не видит для себя четких перспектив в стране.

Согласно публикации, ситуация на рынке труда усложняется: даже наличие образования больше не гарантирует стабильного трудоустройства. По данным Федерального агентства занятости, количество безработных выпускников в этом году выросло примерно на четверть по сравнению с предыдущим годом.

Экономическая стагнация, длящаяся более двух лет, напрямую влияет на возможности молодежи. Дополнительным фактором неопределенности называют развитие искусственного интеллекта, который также меняет рынок труда. Финансовое давление усиливается: около 23% молодых немцев имеют долги, что является рекордным показателем, пишет издание.

Неопределенность в работе и сложная ситуация с жильем приводят к росту психологической нагрузки. Доля молодых людей, нуждающихся в психологической помощи, достигла 29%. Особенно это касается женщин и студентов, а также безработной молодежи, среди которой показатель еще выше. В то же время система психотерапевтической помощи сталкивается с ограничениями финансирования, что затрудняет доступ к услугам, говорится в материале.

Исследование показывает, что молодежь все больше сомневается в том, что усилия и образование гарантируют успех. Несмотря на готовность работать и брать на себя ответственность, многие молодые люди не чувствуют, что их интересы представлены политическими партиями. Это способствует росту поддержки левых политических течений.

В результате все больше молодых немцев рассматривают эмиграцию как способ достичь стабильности и лучшего качества жизни. Самыми популярными направлениями остаются другие европейские страны, в частности Швейцария, Австрия, Испания и Франция.

Ранее сообщалось, что растущие провалы Европы во внешней политике сталкиваются с усилением призывов к существенному пересмотру внутренней дипломатии стран ЕС. На фоне непростых отношений с Украиной блок вынужден пересматривать системные решения и дипломатические проблемы, которые парализуют механизмы взаимодействия.

Кроме того, на фоне слухов о массовой мобилизации мужчин в Германии, молодежь все чаще принимает решение об отказе от военной службы. Ситуация обострилась из-за вероятных угроз атак России на территорию НАТО, поэтому молодежь пытается найти легальные пути уклонения от военной службы.

Вас также могут заинтересовать новости: