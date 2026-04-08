Нельзя забывать о цене: главный сержант снайперской роты высказался о перемирии в войне

Он говорит, что в память о погибших военных нельзя даже в вопросе перемирия выбирать то, что будет невыгодно для Украины.

Украине однозначно нужен определенный этап для того, чтобы немного передохнуть и подготовить людей. Такое мнение, говоря о перспективах перемирия, высказал старший сержант роты снайперов специального назначения бригады "Рубеж" Николай "Раптор", подразделение которого находится на Покровском направлении.

"Надо нормально обучить людей, дать им понимание, чтобы они увидели, что армия – это не только про "Гей, пливе кача". Армия – это еще и победа над врагом. Мы идем воевать не для того, чтобы умирать; мы идем воевать для того, чтобы убивать и побеждать", – пояснил он в эфире подкаста "Воин воли" для 24 Канала.

В то же время военный отметил, что если перемирие будет достигнуто на условиях российского диктатора Владимира Путина, он "будет очень сильно обижен".

"Наверное, я выскажу общее мнение всех военных, по крайней мере тех, с кем общаюсь: нужно понимать, какой ценой мы добиваемся этого перемирия. Если все те жертвы, которые наша страна понесла в лице своих мужей, сыновей, отцов, моих друзей, будут оценены так небрежно, – это будет просто кошмар", – подчеркнул "Раптор".

Он добавил, что в память о погибших военных нельзя даже в вопросе перемирия выбирать что-то, что будет не на руку Украине. По словам Николая, он не хотел бы отдавать врагу Донецкую, Луганскую области, часть Запорожской, Херсонской и Сумской областей.

Он вспомнил, что несколько месяцев назад звучали предложения о том, чтобы оставить эти территории неподконтрольными ни России, ни Украине.

"Разместить на границах наши войска для защиты и чтобы в буферной зоне находились миротворческие подразделения других государств, тех самых стран НАТО. Наверное, на это я бы согласился, потому что между нами и Россией будет некий буфер в виде солдат НАТО, на которых враг не пойдет, поскольку понимает, что получит ответ. Тогда мы сможем немного передохнуть, понимая, что там есть люди, которые выступают для нас живым щитом, как мы сейчас выступаем живым щитом для всей Европы", – добавил он.

Такая пауза также позволит заново набрать людей и качественно их подготовить.

"Я хочу, чтобы люди видели, что к каждому кандидату, которого мы отбираем, мы относимся с максимальным уважением. Если человек попадает в подразделение, мы сделаем все, чтобы он стал единым целым с коллективом. Неважно, как люди к нам попали, если они уже с нами, мы работаем на полную мощность. Если что-то не нравится – скажи честно, но только не беги в СЗЧ. Это немного бесит", – резюмировал "Раптор".

