Задержанный спецназовец РФ Ерофеев заявил, что никого не убивал и не считает себя террористом

Об этом он заявил в интервью "Шустер Live", пишет Украинская правда.

Российский военный также признал, что действительно имел при себе снайперскую винтовку, которую затем демонстрировали журналистам как доказательство того, что попавшие в плен россияне служат в регулярной армии РФ, однако утверждает, что делал это уже во время попытки скрыться от украинских военных.

Также Ерофеев выразил мнение, что "вряд ли в кого-то попал", когда стрелял. "Хотел бы попасть под обмен и оказаться дома", – сказал он в интервью, отвечая на вопрос хотел бы он, чтобы его открыто судили в Украине, либо же хочет, чтобы его обменяли и вернули в Россию.

Он отметил, что боевики "ДНР" и "ЛНР" удерживают много украинских военных, "которые тоже хотят домой, которых ждут дома родители и семьи".

Ранее советник главы СБУ Маркиян Лубкивский заявил, что задержанные в Украине российские военные после общения с журналистами меняют свою позицию.

Как известно, 16 мая во время боевого столкновения в районе города Счастье военнослужащие 92-й отдельной механизированной бригады задержали двух российских спецназовцев из состава диверсионно-разведывательной группы — Александра Александрова и Евгения Ерофеева.

Минобороны России заявило, что указанные граждане проходили воинскую службу, но действующими военными не являются.

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19 мая СБУ обнародовала показания российских военных. Тогда же задержанным объявили о подозорении в совершении преступлений, предусмотренных ст. 258-3 УК Украины за участие в террористической деятельности т.н. "ЛНР".

Они оба не могу считаться военнопленными, поскольку между Россией и Украиной официально нет войны.

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Один из военных РФ – Александр Александров, сержант из третьей бригады спецназа в Тольятти (РФ), контрактник, служит с 12 декабря 2012 года. Мужчина рассказал о том, что группа базировалась в Луганске, а сам он приехал в Украину защищать область.

Александров назвал фамилии всех членов их группы, а также сообщил, что в Украину они вошли 26 марта в составе 2-го батальона в составе 220 человек.

Второй – капитан Евгений Ерофеев родом из Куйбышева. Российский бывший солдат-срочник третьей отдельной бригады спецназа в Тольятти признал командира Евгения Ерофеева и заявляет, что тот не увольнялся со службы.

22 мая украинский суд разрешил держать под стражей российских военнослужащих.