Адвокаты по разводам назвали три ошибки в браке, приводящие к разрыву

Эти ошибки часто становятся причиной разводов, с которыми сталкиваются юристы.

Согласно распространенному утверждению, от 40 до 50 процентов браков заканчиваются разводом. Конечно, в каждой стране свои реалии, но брак мало где в мире до сих пор воспринимается как нечто пожизненное. Как пишет издание Real Simple, большинство расставаний не являются внезапными решениями, а формируются годами из-за накопления конфликтов и нерешенных проблем.

Юристы по семейному праву, которые ежедневно работают с супружескими кризисами, хорошо понимают причины распада отношений. Именно поэтому они делятся собственными правилами, которых придерживаются в своем браке, чтобы избежать подобного сценария.

Не ведут "счет" в отношениях

По словам медиатора Марди Чедвик-Балком, одной из самых распространенных ошибок является привычка подсчитывать, кто и сколько делает в браке. Такой подход, отмечает эксперт, неизбежно ведет к накоплению обид.

Она объясняет, что часто видит это во время медиаций: люди годами молча ведут внутренний "баланс" обязанностей, что со временем превращается в сильное раздражение.

Вместо этого, как рассказывает специалистка, в здоровых отношениях партнеры открыто обсуждают вклад каждого и не ожидают идеального баланса 50/50.

Не "воюют" во время ссор

Конфликты в браке неизбежны, однако, как считает эксперт Кимберли Миллер, решающим является подход к ним. Она подчеркивает, что споры не должны превращаться в борьбу за победу: нужно искать общее решение, а не пытаться навязать партнеру собственное мнение.

Специалисты также подчеркивают важность эмоциональной саморегуляции. В состоянии сильного стресса или гнева эффективная коммуникация практически невозможна. Отдельно они отмечают: детей нельзя втягивать в конфликты взрослых, ведь это имеет долгосрочные негативные последствия для их эмоционального состояния.

Не скрывают финансы

Финансовые вопросы, по словам юристов, являются одной из главных причин разводов. Речь идет не только о долгах или расходах, но и об отсутствии прозрачности между партнерами.

Адвокат Сара Джейкобс отмечает, что открытость в денежных вопросах – ключ к стабильным отношениям.

"Независимо от того, есть ли у вас общий счет или отдельные счета, говорите о том, что у вас есть, что вы тратите, что откладываете и какие у вас долги", – говорит она.

Как добавляет эксперт, отсутствие финансовой прозрачности часто становится главной причиной развода. Даже без злого умысла это может привести к серьезным проблемам – от неконтролируемых расходов до потери активов.

