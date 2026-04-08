Эти 11 'странных' фраз чаще всего произносят только люди с высоким IQ

Исследования показывают, что интеллектуалы мыслят иначе – и это заметно даже в обычных разговорах.

Люди с высоким уровнем интеллекта отличаются не только способом мышления, но и тем, как они общаются. Как показывают результаты исследований, они чаще используют необычные для большинства фразы, которые помогают глубже анализировать ситуации, строить диалог и лучше понимать собеседников.

Ученые отмечают, что такие люди сочетают аналитическое мышление с эмпатией, открытостью к новым идеям и готовностью менять собственную позицию. Именно поэтому в разговорах они часто звучат иначе – иногда даже "странно" для окружающих.

Среди характерных выражений, которые чаще всего используют люди с высоким IQ:

Видео дня

– "Я больше в это не верю" – готовность менять мнение под влиянием новых фактов.

– "Давайте сделаем шаг назад" – стремление увидеть более широкую картину.

– "Позвольте мне перефразировать это" – ориентация на ясность и понятность.

– "Давайте остановимся на минутку" – способность делать паузы для обдумывания.

– "Я что-то упускаю?" – открытость к новой информации.

– "Мне нужна помощь" – умение признавать свои ограничения.

– "Как мне стать лучше?" – постоянное стремление к развитию.

– "Я тебя слышу" – активное слушание и эмпатия.

– "Расскажи мне больше" – искренний интерес к собеседнику.

– "Давайте посмотрим на это по-другому" – гибкость мышления.

– "Интересно, но почему?" – стремление докопаться до сути.

Эксперты подчеркивают, что эти фразы могут показаться необычными, поскольку большинство людей в разговорах больше сосредоточены на самоутверждении или желании выглядеть правыми. В то же время интеллектуалы чаще стремятся понять, а не победить в дискуссии.

Исследователи также отмечают: именно такие речевые привычки помогают строить более глубокие связи, эффективнее решать конфликты и принимать более взвешенные решения.

