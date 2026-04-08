Бывшая жена Дзидзьо показала 10-месячного сына: трогательные кадры

Артистка поделилась радостными моментами со своими подписчиками.

Украинская певица SLAVIA, бывшая жена музыканта Дзидзьо, выложила несколько новых фото подросшего сына Льва. Мальчику сегодня исполнилось 10 месяцев. В своем Instagram артистка отметила, что Лев очень активный ребенок, и назвала его "маленьким исследователем".

"У него есть 2 нижних зубика, а верхние уже прорезаются и скоро появятся. Еще не ходит сам, но уверенно шагает, держась за опору. Первые самостоятельные шаги уже совсем близко!", – рассказала SLAVIA в посте.

В комментариях подписчики отметили, что ребенок похож на папу, и пожелали малышу здоровья, а всей семье певицы – счастья.

Отметим, артистка не скрывает лицо ребенка, как это делают некоторые знаменитые родители. Певица недавно призналась, что уже брала малыша с собой на гастроли - тогда у нее были концерты за пределами Украины.

"Везу украинский дух, украинские песни. Будем петь вместе. С нами – сила рода", – заявила тогда исполнительница.

Сейчас SLAVIA пытается совмещать декрет и певческую карьеру.

Певица прожила в браке с Дзидзьо 20 лет, но в 2021 году пара рассталась. Тогда исполнительница заявила, что причиной расторжения брака было ее желание стать матерью, а певец был против этого.

"Ему нужна была материнская забота, а я не могла ему этого дать, потому что у меня другая роль – роль женщины. Мы понимали, что у наших отношений нет продолжения. Для меня семья неполноценна, когда нет детей, а он себя не видел отцом", – заявила тогда SLAVIA.

Через некоторое время она начала отношения с бизнесменом по имени Андрей. За него артистка вышла замуж и родила сына Льва.

