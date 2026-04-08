'Бесит сама мысль, что это происходит в моем государстве': военный высказался о ТЦК и уклонистах

Раптор подчеркнул, что сегодня армия нуждается просто в пополнении.

Люди, которые прячутся по домам, уклоняются, боятся, что их поймают представители Территориальных центров комплектации и социальной поддержки (ТЦК и СП) и они станут "рабами, которых отправляют умирать на войне", не задумываются о важном. Такое мнение высказал старший сержант роты снайперов специального назначения бригады "Рубеж" Николай с позывным Раптор в подкасте "Воин свободы" для 24 Канала.

"Очень много людей, которых я знаю, сидящих дома и ходящих между гаражами, чтобы их только не поймали, не задумываются о том, что когда человек попадает в ТЦК, он проходит ВЛК, и если у него действительно есть проблемы со здоровьем, ему отдают телефон, документы, личные вещи и говорят идти. Она выходит через парадную дверь, машет рукой и благодарит. Я неоднократно видел это за время работы с ТЦК", - сказал он.

По его словам, "не такой страшный черт, как его рисуют".

"Я тоже думал, что в ТЦК работают неадекватные люди. Возможно, где-то такие и есть, но те, с кем я сейчас сотрудничаю, - абсолютно нормальные люди. Они рассказывают, что набирают людей, потому что должны это делать. Они не просыпаются каждое утро с мыслью, что сегодня нужно поймать пару уклонистов. У них есть работа, на которой нужно выполнять план. Не выполнишь его - тебе не поздоровится. И они вынуждены закрывать свой план", - отметил военный.

Он утверждает, что нашел людей, с которыми может сотрудничать:

"Это бывшие военные, которые были ранены. Им предложили работу в ТЦК. Сегодня они пытаются набирать личный состав. Без этого мы не сможем держаться дальше".

Раптор подчеркнул, что сегодня армия нуждается просто в пополнении.

"Да, это выглядит не очень красиво. Иногда неприятно смотреть, как люди в форме "бусифицируют" других. Я не поддерживаю ни одну из сторон. Меня бесит сама мысль, что это происходит в моей стране, что мы, чтобы выжить, должны, условно говоря, ловить себе пополнение на улицах", - пояснил он.

Защитник заверил, что ему это никогда не нравилось.

"Если у человека есть проблемы со здоровьем - разговора нет. А если ты - здоровый человек, все равно будешь служить. Хочешь ты того или нет. Разве что у тебя есть отсрочка или бронирование. К таким людям у меня тоже нет претензий, потому что каждый должен работать на своем месте. Главное, чтобы он приносил пользу. И если есть отсрочка, то, пожалуйста, работай. Если же ты работаешь в другой структуре и ты здоровый человек, ты будешь служить", - добавил Раптор.

Изменения в мобилизации в Украине

Ранее глава фракции "Слуга народа", член комитета по национальной безопасности и обороне Давид Арахамия рассказал, что два миллиона человек будут сняты с розыска ТЦК. Он отметил, что реформа законодательных изменений в области мобилизации находится на завершающем этапе и вскоре будет представлена парламенту и обществу.

