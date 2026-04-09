Литовский чиновник отправится в Украину после скандального заявления о Крыме, – СМИ

Министр здравоохранения Литвы решила направить в Украину своего заместителя, чтобы подтвердить поддержку Киева и укрепить двустороннее сотрудничество.

Министр здравоохранения Литвы Мария Якубаускене заявила, что планирует отправить своего нового заместителя Арномедаса Галдикаса на работу в Украину после негативной реакции общественности на его комментарий о принадлежности Крыма, сообщает LRT.

"Мы отправим нашего вице-министра работать в Украину", – заявила Якубаускене журналистам в среду. "Я уже вчера сказала ему, что он должен поехать".

Министр заявила, что решение было принято после обсуждения с премьер-министром Ингой Ругинене. На фоне сложившейся ситуации политик решила направить в Украину своего заместителя, чтобы подтвердить поддержку Киева и укрепить двустороннее сотрудничество, пишет издание.

Скандал возник после того, как в одном интервью Галдикаса спросили, кому принадлежит Крым. Политик не смог сформулировать прямого ответа, что вызвало волну критики в политической среде.

Так, Галдикас ответил: "Я не знаю, кому принадлежит Крым, в чем смысл этого вопроса?" Когда его начали расспрашивать подробнее, он ответил: "Ладно, тогда Украине".

Позже он пояснил, что его позиция остается неизменной: Крым является частью Украины, а сама Литва последовательно поддерживает территориальную целостность государства, пишет LRT.

Согласно публикации, сам Галдикас также подчеркнул, что Литва и в дальнейшем будет поддерживать Украину, в частности в вопросах экономики, восстановления и интеграции в Европейский Союз. В материале отмечается, что инцидент вызвал дискуссию внутри страны, однако официальная позиция Вильнюса по Крыму остается неизменной.

Напомним, по итогам "Рамштайна" на 2026 год партнеры подтвердили один из крупнейших бюджетов на поддержку Украины – $38 млрд, сообщил министр обороны Михаил Федоров. По его словам, более $6 млрд будет выделено в рамках конкретных пакетов помощи, включая более $2,5 млрд на украинские дроны, более $500 млн – на PURL, $2 млрд – на ПВО, а также средства на артиллерийские боеприпасы, подготовку, морские возможности и другие направления.

Кроме того, Румыния и Хорватия присоединились к программе PURL и объявили о первых взносах, сообщил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, с момента запуска программы в августе прошлого года к PURL уже присоединились 24 страны.

Вас также могут заинтересовать новости: