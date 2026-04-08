ВСУ поразили позиции ракетного комплекса 'Бастион' в Крыму, - Генштаб

В ночь на 8 апреля подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по нефтебазам на временно оккупированной территории Крыма – в Феодосии, где возник пожар, и в Гвардейском.

Как сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, на этих объектах противник накапливает и хранит горюче-смазочные материалы для обеспечения своих войск.

Кроме того, отмечается, что нанесены огневые удары по складам материально-технических средств врага в районах Светлого (оккупированная часть Запорожской обл.), Суходольска (оккупированная Луганщина) и Великой Новоселки в Донецкой области.

Видео дня

Также поражен полевой артиллерийский склад недалеко от Ялты на оккупированной части Донецкой области, склад БПЛА вблизи Степного той же области и склад боеприпасов в районе населенного пункта Урало-Кавказ в Луганской области.

"Среди прочего наши воины наносили удары по станции радиоэлектронной разведки в районе Новоозерного и позиционному району берегового ракетного комплекса "Бастион" в районе Софиевки во временно оккупированном украинском Крыму", – говорится в сообщении.

Удары по объектам РФ в Крыму

Как сообщал УНИАН, в ночь с 5 на 6 апреля 2026 года мастера Департамента активных действий Главного управления разведки Министерства обороны Украины ударами беспилотников вывели из строя "Славянина" – последний железнодорожный паром оккупационной армии в Керченском проливе, который оставался на плаву.

"Славянин" играл важную роль в обеспечении российского военного контингента во временно оккупированном Крыму горюче-смазочными материалами, вооружением, военной техникой и боеприпасами.

Вас также могут заинтересовать новости: