Трамп фактически победил Иран на поле боя, но проиграл информационную войну, - эксперт

Трамп и несколько близких к нему семей смогут неплохо подзаработать, отметил эксперт.

Президент США Дональд Трамп – тактик, но из войны с Ираном он выходит, по сути, поссорившись с союзниками, нивелировав роль НАТО и так далее. Об этом заявил военный обозреватель Иван Тимочко в эфире "Украинского радио".

"Если мы говорим о боевых действиях на Ближнем Востоке, в районе Персидского залива, то прежде всего мы понимаем, что Америка, по сути, провела хорошую военную кампанию против союзника России – Ирана", – сказал он.

С другой стороны, по словам Тимочко, мы видим, насколько политики и президент США не смогли максимально воспользоваться этой возможностью.

Видео дня

"Да, возможно, Трамп и несколько семей, приближенных к нему, смогут неплохо подзаработать, но они проиграли информационную войну Ирану. Это очень серьезно. И я уверен, что Иран сейчас обязательно приложит все усилия… По сути, проиграв боевые действия, но сумев удержать в информационном пространстве внимание к себе, Тегеран сейчас постарается собрать вокруг себя иранское общество, восстановить всех своих прокси и будет работать. Особенно, если будут сняты санкции с Ирана", – пояснил эксперт.

Он отметил, что для союзников США, по сути, выгоды в этом не будет никакой, в частности в районе Персидского залива. Тем более что в Ормузском проливе Иран будет вводить дополнительную пошлину на танкеры.

"Трамп – тактик. И когда тактик хочет стратегически изменить ситуацию, но не выходит за пределы своего тактического восприятия, а в данном случае – желания наживы и не более того, то получается такой результат. По сути, весь пафос закончился тем, что, по большому счету, переговоры еще не начались, а Иран уже диктует свои условия. 8, 10 или 15 пунктов – неважно", – отметил он.

Тимочко подчеркнул: важно, что переговоры начались при информационном преимуществе или, по крайней мере, публичном восприятии навязанных Ираном своих предложений. Это довольно серьезный вызов для мирового сообщества.

"Тем более что из этой войны Трамп выходит, по сути, поссорившись с союзниками, нивелировав роль НАТО и так далее. Причем эта война была довольно краткосрочной. Не говоря уже о том, что именно боевые действия Америки против Ирана дали нам, как субъекту, возможность довольно эффективно заявить о себе на Ближнем Востоке, в странах Персидского залива", – пояснил он.

Перемирие на Ближнем Востоке - что известно

Как сообщал УНИАН, президент США Дональд Трамп сообщил, что согласился на предложение Пакистана прекратить атаки на Иран на две недели. Глава Белого дома заявил, что США уже достигли всех военных целей, которые изначально ставили, и даже добились большего.

В то же время Объединенные Арабские Эмираты, Кувейт и Бахрейн сегодня заявили о ракетных и дронных атаках на их территорию, несмотря на договоренность США и Ирана о двухнедельном перемирии. Министерство обороны ОАЭ заявило, что звуки взрывов, слышимые в разных районах страны, были вызваны системами противовоздушной обороны, которые перехватывали баллистические, крылатые ракеты и беспилотные летательные аппараты.

Министерство обороны Кувейта отметило, что его системы ПВО отреагировали на "интенсивные вражеские атаки Ирана", добавив, что в общей сложности было сбито 28 беспилотников.

Министерство внутренних дел Бахрейна также сообщило о вероятных иранских атаках, в результате которых два человека получили ранения, через несколько часов после того, как США объявили о прекращении огня с Ираном.

