В народе православный праздник сегодня прозвали Вадим Ключник.

9 апреля по новому церковному календарю православные вспоминают святого преподобномученика Вадима. В этот же день приходится один из самых значимых дней Страстной недели - Великий Четверг, он же Чистый четверг, связанный с особыми традициями очищения и подготовки к Пасхе. Рассказываем, какие обычаи и народные приметы связаны с этой датой, что можно и нельзя делать, а также какой церковный праздник сегодня по старому стилю.

Какой сегодня церковный праздник в Украине в новом календаре

9 апреля в новом церковном календаре - день памяти преподобномученика Вадима, который жил в IV веке. По старому стилю, святого будут вспоминать 22 апреля.

Вадим был родом из персидского города Вифлапата. Недалеко от него он основал монастырь и вел монашескую жизнь. Когда начались гонения на христиан, святого и семь его учеников схватили - от них требовали отречься от веры.

Четыре месяца их подвергали жестоким мучениям. Один из приближенных правителя, князь Нирсан, не выдержал испытаний и отрекся от Христа. Ему пообещали свободу, а в обмен велели казнить Вадима. Терзаемый внутренними сомнениями, он все-таки исполнил приказ, но не смог вынести того, что сделал - и вскоре покончил с собой.

Ученики Вадима получили свободу уже после смерти правителя.

Кого еще почитают сегодня по новому церковному стилю: мученика Евпсихия, священномученика Дисана, епископа, Мариава, пресвитера, мучеников Авдиеса и других.

На сегодня, 9 апреля 2026, приходится Великий четверг, он же Чистый четверг. Эта дата одинакова как для нового, так и для старого стилей.

Для православных Чистый четверг - это не только воспоминание о последних днях земной жизни Христа, но и время духовного и внешнего очищения. Утром в храмах служат литургию Василия Великого, соединенную с вечерней. В некоторых монастырях совершается обряд омовения ног - в память о том, как Христос омыл ноги апостолам, показав пример смирения и любви. Вечером проходит особое богослужение с чтением двенадцати Евангелий Страстей Христовых.

Верующие стараются исповедоваться и причаститься, очищая душу. В этот день также освящаются Святые Дары - хлеб и вино, которые используются в таинстве Евхаристии.

Согласно Евангелию, именно в четверг состоялась Тайная вечеря - последняя трапеза Христа с учениками. Тогда Он установил причастие, благословив хлеб и вино как Свое Тело и Кровь, и тем самым показал, что Его жертва будет добровольной ради спасения людей. В тот же день Спаситель предупредил о предательстве Иуды и молился в Гефсиманском саду.

Помимо посещения храма, в Чистый четверг принято наводить порядок в доме и заботиться о чистоте тела. Считается, что вода в этот день обладает особой силой, а начатые дела будут удачными. Однако священники напоминают: главное - это не внешняя чистота, а внутренняя.

Какой праздник сегодня церковный в старом календаре

По юлианскому календарю в этот день православные верующие чтут память мученицы Матроны Солунской - ранее мы рассказывали, какой сегодня церковный праздник отмечают по старому стилю, а также какие запреты и традиции связаны с этой датой.

Что можно и что нельзя делать сегодня

В этот день верующие обращаются с молитвами к святому Вадиму - просят помощи в избавлении от гордыни и корысти, а также в укреплении духа. Святой считается небесным покровителем всех, кто носит его имя.

В народе дата известна как Вадим Ключник - считается, что святой Вадим "отмыкает" родники после зимы. Вода в этот день наделяется особой силой: в старину ею умывались, пили, поили скот и окропляли землю. Верили, что она укрепляет здоровье и помогает избавиться от болезней.

Дата совпадает с Чистым четвергом, поэтому особое внимание уделяется очищению - как духовному, так и бытовому. Верующие стараются посетить храм, исповедаться и причаститься, провести день спокойно, в молитве, попросить прощения и помочь нуждающимся.

Среди традиций - умывание или купание до рассвета. Также принято наводить порядок в доме: мыть полы и окна, избавляться от ненужных вещей, завершать подготовку к Пасхе. Хозяйки пекут куличи, красят яйца и готовят пасхальные блюда. В народе также есть поверье: в воду для уборки нужно положить монетку - это помогает привлечь богатство в семью.

С давних времен сохранился и обычай готовить "четверговую соль" -в ночь со среды на четверг, в четверг рано утром или после уборки. Для этого берут 1 кг соли, 12 ст. л. муки, по щепотке трав (например, календула, полынь, мята, шалфей), высыпают на сухую сковороду и на медленном огне, помешивая и под молитву "Отче наш", доводят до потемнения.

Церковь относится к этому обряду сдержанно, ведь главное значение дня - не только в чистоте дома, но и в очищении души, подготовке к Пасхе и внутреннем обновлении.

В церковный праздник 9 апреля ни в коем случае нельзя ссориться, скандалить, не допускаются сплетни, зависть и злые слова. Нельзя обижать людей или животных, а также отказывать в помощи и милостыне.

По народным поверьям, в этот день нельзя долго спать - так можно "проспать" свое счастье. Также нужно быть осторожным с водой: пролитая вода сулит неприятности и беды.

Не стоит давать в долг или выносить из дома вещи, чтобы не "отдать" свою финансовую удачу. Ранее мы подробно рассказывали, что нельзя делать в Чистый четверг - запреты и традиции.

Народные приметы о погоде 9 апреля

В этот день по приметам судят о погоде и будущем урожае:

ветреная или туманная погода - к богатому урожаю;

синие облака - к дождям и потеплению;

зацвели одуванчики - весна окончательно вступила в свои права;

погода нестабильная - лето будет засушливым;

пасмурное небо - к обилию сорняков;

утренний туман и звездное небо ночью - к хорошему урожаю зерна.

Самой яркой считалась примета о березовом соке: если его в этот день много - лето будет сырым и прохладным.

