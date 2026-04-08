Важнее подготовиться к зиме, а не увеличивать дотации на проезд: эксперт объяснил, почему в городах дорожает транспорт

Цена на проезд в Киеве 8 грн при стоимости горючего 96 грн/л выглядит оторванной от реальности и ее нужно пересматривать, как это уже сделали другие украинские города. Поскольку деньги бюджета важнее направить на подготовку к зиме и другие неотложные потребности, чем на увеличенные компенсации транспортникам. Об этом написал народный депутат VIII созыва Александр Черненко.

"Проезд в Киеве 8 грн - это экономическая аномалия. При нынешней стоимости горючего в 96 грн за литр дизеля эта цифра выглядит экономически оторванной от реальности. Разница просто покрывается из бюджета города, и эта разница растет. Если ничего не менять, последствия очевидны: дыра в бюджете будет расти и город встанет перед выбором: или делать коммунизм, или приводить цену к реальности и готовиться к зиме, делать выплаты киевлянам, поддерживать жизнь города. Конечно, город не может полностью перестать дотировать транспорт: нужно оставлять те же льготы для разных категорий и делать дешевле проезд по карте киевлянина. Но тариф нужно пересматривать", - заявил Александр Черненко.

Он отметил, что большинство украинских городов уже подняли или готовятся поднять тарифы. К примеру, во Львове проезд уже давно 25 грн, а в ближайшее время его планируют поднять до 42 грн. Что касается Харькова, где транспорт бесплатный и поэтому город часто приводят в качестве контраргумента - там расходы на коммунальный транспорт покрываются за счет государственного ресурса и роста долга. То есть за "бесплатный проезд" в Харькове платят все украинцы.

А столице центральная власть уже много лет не компенсируют перевозку льготных категорий, как должна это делать, напоминает экс-нардеп. Вместо этого постоянно изымает у города средства. Киев дотирует транспорт за собственные средства. На этот год в бюджете столицы заложено 12 млрд грн компенсации. При этом столица должна финансировать мероприятия плана энергостойкости, подготовку к зиме и т.д.

"Популизм в этом вопросе может дорого стоить. Потому что вопрос на самом деле в том, будем ли мы вообще способны стабильно пройти следующую зиму, поддерживать инфраструктуру и обеспечивать базовые услуги. И готовы ли мы платить за реальность сейчас, или гораздо больше - но уже в кризисе", - подчеркнул Черненко.

