'Нам чуть ли не впервые не раздают команды', - BBC о роли Буданова в разблокировании работы парламента

На фоне показательного протеста депутатов во время голосования за налоговые законопроекты и их критики в адрес правительства и даже Администрации президента, глава ОП Кирилл Буданов провел встречу с руководством Рады и комитетов.

"Депутаты озвучили все, что хотели, откровенно высказались о наболевшем. Было заметно, что им такого диалога давно не хватало. По завершении разговора около 30 процентов проблемных вопросов по этим законопроектам были сняты", – описывают BBC News Украина результаты встречи Буданова с топ-"слугами" в окружении главы ОП.

О конструктивном характере этой беседы говорят и сами депутаты.

Видео дня

"В целом общение было доверительным. Во многом благодаря самому подходу нового главы ОП к общению с нами", – рассказал BBC News Украина один из участников встречи.

Еще один топ "монобольшинства", присутствовавший на той беседе, отмечает, что был приятно впечатлен манерой общения нового главы Офиса с депутатами.

"Это едва ли не первый раз, когда нам не раздают команды или не разговаривают в стиле "А я вам сказал!", а пытаются вести диалог. Готов поспорить, что именно благодаря отсутствию у Буданова желания ломать всех через колено, через несколько месяцев он станет тем, кто будет эффективно решать многие сложные вопросы", – прогнозирует в беседе с BBC News Украина этот депутат.

Работать с парламентом Владимир Зеленский поручил новому главе ОП еще во время его назначения, ведь "решать проблемы – одна из сильных сторон Буданова".

"Кирилл Алексеевич, как и раньше, противник любого микроменеджмента. Работу с депутатами рассматривает исключительно как системную задачу для восстановления давно разорванных цепей коммуникации между парламентом и Банковой. Главным результатом должно стать адекватное сотрудничество этих двух государственных институтов", – говорят BBC News Украина в окружении Буданова.

