РФ хочет создать 'буферную зону' в Винницкой области: эксперт объяснил, по силам ли это врагу

За последние 12 лет россияне не перебрасывали никаких подразделений на территорию непризнанного Приднестровья, говорит Грабский.

Россия вряд ли сможет создать "буферную зону" в Винницкой области со стороны непризнанного Приднестровья.

Такое мнение высказал военный эксперт, полковник запаса Вооруженных сил Украины Сергей Грабский. В эфире телеканала "Киев24" он отметил, что военная группировка на той территории слишком мала для проведения подобной операции.

"Для того, чтобы создать "буферную зону", нужно иметь войска. Скажите, какие войска стоят в Приднестровье? Кто может создать хотя бы номинальную угрозу того, что они могут что-то сделать?" – продолжил эксперт.

Грабский добавил, что общее количество реальных войск, которые можно задействовать, на территории непризнанного Приднестровья, по разным оценкам, составляет от 1,5 до 3 тысяч.

"О какой "буферной зоне" можно говорить? Кроме того, чтобы проводить такую операцию, нужно вступить в боевые столкновения с подразделениями Сил обороны Украины. Это означает расход материальных ресурсов, которых и так нет в Приднестровье. У них нет ни возможностей, ни потенциала создавать такую "буферную зону". В Приднестровье за последние 12 лет нашей войны не перебрасывались никакие подразделения", – резюмировал Сергей Грабский.

"Буферная зона" в Винницкой области: что предшествовало

Заместитель главы Офиса президента, бригадный генерал Павел Палиса заявил, что впервые за время войны у России появились планы по созданию "буферной зоны" в Винницкой области. По его словам, также в планах врага создание "буферной зоны" в Харьковской, Сумской и Черниговской областях.

Военный обозреватель Иван Тимочко считает, что такое заявление прозвучало не случайно. По его мнению, обнародование российских планов в отношении Приднестровья лишает противника эффекта неожиданности и предотвращает панические реакции общества на возможные провокации.

