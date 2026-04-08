Названы крупнейшие экспортеры оружия в мире: одна страна контролирует 42% рынка

Крупнейшим получателем оружия за последние годы стала Украина.

Российское вторжение в Украину запустило глобальный тренд на перевооружение. Большинство стран мира начали либо расширять свои военные арсеналы, либо модернизировать их, а чаще всего – и то, и другое. И это означает, что крупнейшие экспортеры оружия дополнительно увеличили свои продажи.

Издание Wionews ссылается на данные Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI), согласно которым объем международных поставок основных видов вооружения вырос на 9,2%, если сравнивать период 2016–2020 годов и период 2021–2025 годов.

Показательно, что впервые за два десятилетия основным импортером американского оружия стала Европа. Она получила 38% от того, что поставила Америка. При этом в целом рост поставок оружия в Европу составил 217%. Причем лишь четверть американских поставок в Европу пришлась на Украину.

В целом же список крупнейших стран-экспортеров оружия выглядит так:

США . Занимали 42% мирового экспорта в 2021–2025 годах, общий рост поставок – 27%. Американское оружие покупали 99 стран мира. Главным покупателем за пределами Европы была Саудовская Аравия – 12%. Франция . На нее приходится 9,8% мирового экспорта оружия. Ее экспорт вырос на 21%. Основные покупатели – страны Азии, в частности Индия (получила 24% французского экспорта оружия), а также Египет (11%) и Греция (10%). Россия . Ее доля на мировом рынке оружия составила в целом 6,8%, что на 64% меньше, чем было в предыдущий период. Индия остается ее крупнейшим клиентом, на нее пришлось 48% экспорта, далее следуют Китай и Беларусь с 13%. Германия . Занимает 5,7% мирового рынка экспорта оружия. Умеренно увеличила поставки – на 5,4%. Среди основных получателей – Украина и Египет. Китай . Занимает 5,6% мирового рынка оружия, что на 11% больше, чем в предыдущий пятилетний период. Три четверти его экспорта направляется в Азию и Океанию. Основным покупателем является Пакистан – 61% китайского экспорта. Италия . 5,1% мирового экспорта оружия. Ее доля выросла аж на 157%. Ключевые покупатели – Катар, Кувейт и Индонезия. Израиль . Занял седьмое место с долей 4,4%. Его поставки выросли на 56%. Основные получатели – Индия, Германия и Соединенные Штаты.

