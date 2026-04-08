Россия вручила Японии ноту протеста в связи с соглашением о поставках дронов Украине, – СМИ

Отношения между Россией и Японией "опустились до беспрецедентно низкого уровня" из-за политики Токио, заявили в Москве.

Россия вызвала посла Японии в Москве Акиру Муто в связи с соглашением между японской компанией и украинским производителем дронов.

Как сообщает Anadolu Agency, в МИД РФ заявили, что дипломату была вручена нота протеста. Там подчеркнули, что атаки украинских беспилотников на территории России дают Москве основания рассматривать такое сотрудничество как "откровенно враждебное" и наносящее ущерб безопасности страны.

В ведомстве также заявили, что отношения между Россией и Японией "опустились до беспрецедентно низкого уровня" из-за политики Токио, которую в Москве называют недружественной. Российская сторона предупредила, что если Япония действительно заинтересована в возобновлении диалога, она должна подтвердить это "не только словами, а конкретными действиями".

Как отмечает Anadolu Agency, речь идет о соглашении, заключенном в прошлом месяце: токийская компания Terra Drone Corporation через одну из своих структур договорилась о сотрудничестве с украинской компанией Amazing Drones LLC. Этот шаг вызвал резкую реакцию Москвы на фоне активного использования Украиной беспилотников в войне.

