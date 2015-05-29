Задержанный спецназовец Ерофеев хочет, чтобы его обвиняли в шпионаже, а не в терроризме

Как пишет Новая газета, такое решение Ерофеев принял с адвокатом.

"С моим адвокатом мы хотим переквалифицировать статью с терроризма на шпионаж. Без комментариев", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, ранее Ерофеев заявил, что никого не убивал и не считает себя террористом.

Как известно, 16 мая во время боевого столкновения в районе города Счастье военнослужащие 92-й отдельной механизированной бригады задержали двух российских спецназовцев из состава диверсионно-разведывательной группы — Александра Александрова и Евгения Ерофеева.

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Минобороны России заявило, что указанные граждане проходили воинскую службу, но действующими военными не являются.

19 мая СБУ обнародовала показания российских военных. Тогда же задержанным объявили о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ст. 258-3 УК Украины за участие в террористической деятельности т.н. "ЛНР".

Они оба не могу считаться военнопленными, поскольку между Россией и Украиной официально нет войны.

Один из военных РФ – Александр Александров, сержант из третьей бригады спецназа в Тольятти (РФ), контрактник, служит с 12 декабря 2012 года. Мужчина рассказал о том, что группа базировалась в Луганске, а сам он приехал в Украину защищать область.

Александров назвал фамилии всех членов их группы, а также сообщил, что в Украину они вошли 26 марта в составе 2-го батальона в составе 220 человек.

Второй – капитан Евгений Ерофеев родом из Куйбышева. Российский бывший солдат-срочник третьей отдельной бригады спецназа в Тольятти признал командира Евгения Ерофеева и заявляет, что тот не увольнялся со службы.

22 мая украинский суд разрешил держать под стражей российских военнослужащих.