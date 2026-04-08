Один из самых красивых островов в мире находится в Ормузском проливе: что о нем известно

Остров, который называют одним из самых красивых в мире, расположен прямо в центре Ормузского пролива – речь идет об острове Ормуз.

Как пишет Daily Mail, это место поражает воображение. Здесь можно увидеть пляжи с красным песком, соляные пещеры и золотистые долины – все это на относительно небольшой территории, что создает почти внеземные пейзажи.

Подобное описание звучит как реклама идеального туристического направления – необычного и редкого, о котором хочется рассказывать после поездки. Однако само расположение острова может стать препятствием для путешественников.

Отмечается, что Ормуз находится всего в восьми километрах от побережья Ирана и занимает площадь около 40 квадратных километров. Он расположен в стратегически важном регионе, оказавшемся в центре геополитической напряженности. Несмотря на временное перемирие и частичное возобновление судоходства в Персидском заливе, поездки сюда остаются под вопросом из-за официальных ограничений.

Тем не менее, этот малоизвестный остров давно привлекает опытных путешественников своей необычной природой. Его форма напоминает каплю, а ландшафты сформированы слоями вулканических пород, соли и минералов.

Путешественник Бен, известный в соцсетях как benbookstheworld, побывал на Ормузе и назвал его "самым разнообразным и красивым островом" среди более чем 50 стран, которые он посетил. По его словам, здесь находятся "одни из самых волшебных мест в мире", а сам остров "ощущается как другая планета". Передвигаться по нему проще всего на тук-туке или скутере – пересечь остров можно примерно за 40 минут.

Особенно впечатляет так называемая Радужная долина – место, где полосы зеленого, оранжевого, фиолетового, розового и красного цветов буквально прорезают ландшафт, создавая один из самых ярких природных пейзажей региона.

Яркая палитра острова Ормуз принесла ему прозвище "радужный остров". На его западной части находится одна из самых необычных природных достопримечательностей – "Богиня соли", сверкающая гора, сформированная из кристаллов соли. Местные жители верят, что эти образования обладают целебными свойствами, помогают избавляться от негативной энергии и наполняют силой, из-за чего место также называют "горой энергии". Путешественники нередко сравнивают пейзажи острова с другими планетами – по словам блогера Йеспера Хедлунда, они напоминают даже пустыню Атакама.

В глубине острова расположена так называемая Шафрановая долина, где преобладают ярко-желтые и насыщенно-золотые оттенки, напоминающие цветущие поля шафрана. Такой необычный рельеф сформирован за счет оксида железа и других минералов, благодаря чему это место привлекает не только туристов, но и геологов, а также любителей пеших прогулок, пишет СМИ.

Красный пляж острова Ормуз

Еще один уникальный участок – Красный пляж, где песок окрашен в насыщенный красный цвет. Остров богат красной почвой, известной как "гелак": она содержит большое количество железа, считается съедобной и даже используется в местной кухне – например, как специя для соусов и джемов.

Кроме того, ее применяют и в промышленности – при производстве красителей, косметики, стекла и керамики. Во время дождей вода окрашивается в ярко-красный цвет и стекает по склонам, создавая эффектные потоки, которые выглядят почти сюрреалистично. Это явление, наблюдаемое круглый год, привлекло широкое внимание после появления в сети видео, где дождь буквально превращает побережье в красную поверхность, а потоки, стекающие с камней, образуют впечатляющие водопады.

Необычная природа вдохновляет и художников: на побережье создают масштабные "ковры" из разноцветного песка, превращая пляжи в гигантские арт-объекты. Архитектура острова также отражает его природную палитру – например, комплекс Majara Residence, построенный в рамках проекта Presence in Hormuz, состоит из 17 купольных домов из утрамбованной земли и песка, окрашенных в яркие цвета. Кроме того, на острове есть и традиционные отели, такие как Red Beach Hotel и House of Sun.

Среди других природных локаций выделяется Turtles Cliff – практически нетронутое место, которое считается одним из ключевых мест обитания морских черепах в стране. Весной и летом сюда приплывают многочисленные черепахи, чтобы отложить яйца.

Несмотря на всю свою красоту, Ормуз остается удаленным и малоизученным направлением: добраться сюда можно только на пароме из города Бендер-Аббас или с соседнего острова Кешм, и даже на фоне хрупкого перемирия в регионе он остается относительно изолированным.

Влияние войны в Иране на туризм

Ведущие авиакомпании мира говорят о возможности сокращения рейсов на фоне дефицита топлива, сложившегося из-за войны на Ближнем Востоке. Например, лоукостер Ryanair уже рассматривает возможность сокращения количества маршрутов, так как в мае-июне возможны перебои с поставками топлива.

Lufthansa разрабатывает антикризисные планы и может приостановить полеты почти 40 самолетов.

Напомним, война США и Израиля против Ирана нарушила цепочки поставок, из-за чего нефть застряла в хранилищах на Ближнем Востоке. Это привело к росту цены на "черное золото" до более чем 100 долларов за баррель. По словам экспертов, его доступность снизилась, и в конце марта цены на авиационное топливо достигли 195 долларов. Это почти на 100 долларов больше, чем в конце февраля 2026 года.

