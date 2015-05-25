Полезный кризис доверия

За двадцать с лишним лет независимости, в Украине сложилась интересная тенденция: даже если украинцы на тех или иных выборах отдают за кандидата в президенты, партию или депутата-мажоритарщика беспрецедентное количество голосов, это не означает, что победитель избирательной гонки автоматически заслуживает такого же огромного народного доверия.

Год назад за кандидата в президенты Петра Порошенко проголосовало 54,7% избирателей, позволив ему обойти больше двух десятков соперников, и возглавить Украину по результатам одного тура досрочных выборов (чего в новейшей истории Украины не случалось). Но уже через сто дней жизни «по-новому» в адрес новоизбранного главы государства полилась критика. Часто не беспочвенная.

Например, если в вопросе международной дипломатии Петр Порошенко делал успехи, то не углублялся в кадровую политику. Как только начинал латать кадровые «дыры», нарывался на справедливое негодование из-за недостаточно эффективной люстрации - очищения властных кабинетов. Едва только обращал внимание на работу парламентской коалиции досрочно избранной Верховной Рады, в которой фракция его имени имеет наибольшее количество мандатов, тут же зарабатывал «шишки» за провал в экономике…

Вступая в должность главы государства, Петр Порошенко дал обществу ряд важных обещаний, но далеко не все из них, по тем или иным (объективным и субъективным) причинам, ему удалось воплотить в жизнь. Поэтому не удивительно, что после года президентства, недовольство действиями Порошенко возросло. А критики в его адрес стало больше.

Этого феномена, к слову, никогда не понимали россияне. И после Оранжевой революции, и год назад, и сегодня, автору этих строк неоднократно доводилось слышать от них что-то вроде: «И до чего вы допрыгались на Майдане? Опять выбрали олигарха». Им невдомек, что в 2004-м украинцы вышли на Майдан не за конкретного Ющенко, а в защиту своего выбора, с которым его нагло обманули. Точно также им не объяснить, что в 2014-м Майдан закончился задолго до объявления результатов досрочных президентских выборов, а для победы Порошенко в первом туре немало сделали российские «зеленые человечки» в Крыму, а также прикупившие танки и БМП в ближайшем военторге, «стрелковцы» и казаки, распоясавшиеся на Донбассе.

Еще более сложным для понимания соседей является тот факт, что, выбирая президента, украинцы не выбирают царя. И что критиковать главу государства – абсолютно нормальная практика при всех украинских президентах. Украинцы никогда не доверяли и не доверяют власти. Что и позволяет, с каждыми новыми выборами, лучше ее контролировать.

Что касается действующего президента Украины, кризис народного доверия, например, не позволяет ему соблазниться и узурпировать власть. В результате, его фракция в парламенте вынуждена искать компромиссы со второй по величине - пропремьерской. Пропрезидентские министры Кабмина получают не меньшую порцию негатива, чем министры, ориентированные на главу правительства. Заявленная борьба с влиянием олигархов на украинскую политику приводит к тому, что бизнес-активы главы государства находятся под еще более пристальным вниманием со стороны общества. А очередное возмущение россиян, 86% которых беспрекословно доверяют своему президенту, позволяя ему править уже три президентских срока, только еще больше утверждает в мысли, что мы все делаем правильно.

Тем более, и год назад, и сейчас украинцы, в большинстве своем, осознают: Украина – парламентско-президентская республика. Поэтому президент получает «на орехи» за провалы в работе в рамках своих полномочий, Кабмин – своих, а Верховная Рада – своих. Критика по делу и за дело остается естественным процессом, как для украинского общества, так и для украинской власти.

Татьяна Урбанская