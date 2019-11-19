Суд отпустил Ляшко под личное поручительство нардепов Сюмар и Волынца

Прокуратура просила взять его под стражу, но Ляшко отдали на поруки депутатов.

Бориспольский горрайонный суд Киевской области принял решение об избрании бывшему народному депутату Олегу Ляшко пресечения в виде личного поручительства.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение в ходе судебного заседания объявил судья Юрий Кабанячий.

Прокуратура просила о мере пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без альтернативы в виде внесения залога. В то же время, суд решил частично удовлетворить ходатайство прокурора.

Для Ляшко была избрана мера пресечения в виде личного поручительства депутата "Европейской солидарности" Виктории Сюмар и депутата "Батькивщины" Михаила Волынца.

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