Драка Геруса и Ляшко: "радикалу" вручат подозрение "за насилие в отношении государственного деятеля"

Ляшко поедет в прокуратуру, чтобы получить подозрение.

Бывший нардеп Олег Ляшко получит подозрение "за насилие в отношении государственного деятеля" за драку с нынешним нардепом от "Слуги народа" Андреем Герусом в аэропорту "Борисполь".

Об этом лидер "Радикальной партии" 18 ноября написал на своей странице в Facebook.

Читайте такжеЛяшко вызывают в прокуратуру из-за драки с Герусом

Ляшко не исключает, что ему могут вручить подозрение и ограничить свободу передвижения и действий.

"Сегодня на 11 час еду в Бориспольскую прокуратуру для вручения мне подозрения "за насилие в отношении государственного деятеля». Не исключаю, что уже сегодня суд выполнит команду и ограничит мою свободу передвижения и действий как лидера партии, оппозиционной к нынешней власти", - написал он.

Также экс-нардеп добавил, что требует от ГПУ, СБУ, НАБУ "возбудить против российского "слуги" Геруса уголовное дело за измену и злоупотребление властью".

Напомним, 6 ноября экс-нардеп Олег Ляшко подрался с нынешним нардепом от "Слуги народа" и председателем парламентского комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андреем Герусом. Ляшко обвинил Геруса в том, что тот, мол, лоббировал открытие украинского рынка для российской электроэнергии.

Позже полиция открыла уголовное производство из-за драки Ляшко с Герусом.

11 ноября президент Украины Владимир Зеленский уволил Геруса с должности представителя президента в Кабмине.