СМИ: Европа давит на Украину, чтобы избежать возобновления российской агрессии

Об этом пишет Newsru.com по материалам The Financial Times. По данным издания, предупреждения от Берлина, Парижа и Лондона будут озвучены в понедельник, 27 апреля, к началу первого саммита Украина - ЕС, который проходит в Киеве впервые с начала украинского кризиса.

Судя по последним комментариям со стороны европейских дипломатов и политиков, в ЕС стремятся облегчить напряженность в отношениях с президентом России Владимиром Путиным - даже ценой раздражения Киева. Европейские дипломаты охотно признают, что сепаратисты нарушают режим прекращения огня гораздо чаще, чем украинские силовики, но они призывают президента Петра Порошенко придерживаться соглашений и осуществлять обещанные политические реформы. Позиция, в частности, немецких дипломатов состоит в том, что Киев должен быть более готовым к уступкам.

"Немецкие чиновники ведут переговоры с обеими сторонами конфликта, но в первую очередь - с Киевом. Потому что, если украинцы не сделают того, что необходимо, у русских всегда будет повод возобновить конфликт", - говорит глава программ Восточной Европы и Центральной Азии в Германском обществе внешней политики Штефан Майстер. Президент Франции Франсуа Олланд во время визита Порошенко на прошлой неделе также подчеркнул, что ждет от Киева "полной реализации минских соглашений".

Читайте такжеШтайнмайер: Украине нужно воплощать в жизнь принятые для реформ законыВ Великобритании, которая склоняется к проводимой США жесткой линии в отношении Москвы, украинских чиновников призывают выполнить свою часть сделки и "не дать России повода для критики".

По мнению же The Wall Street Journal, нынешний украинско-европейский саммит в Киеве пройдет на фоне серьезного кризиса доверия между Киевом и западными соседями. Если в течение прошлого года ЕС и Украина углубляли отношения в условиях российской агрессии, то после заключения минских соглашений в этих отношениях возникла серьезная напряженность.

Со стороны Европы есть опасения, что обязательства Украины по изменениям внутренней экономической и политической жизни не будут выполнены до конца. В Европе опасаются, что со временем это приведет к усугублению экономических проблем Киева и вызовет новый кризис в отношениях с Россией.

В свою очередь, украинские чиновники не скрывают разочарования по поводу неготовности Евросоюза к продвижению в части безвизового доступа, поддержания санкций против России и заключения торгового соглашения.

"Мы находимся в периоде ожидания и наблюдения. Запад ждет более четких представлений о том, будет ли Украина серьезно заниматься реформами, сможет ли быть реальным партнером. И, конечно, все ждут, будет ли Россия продвигаться на Донбассе", - говорит эксперт Центра Карнеги по международным отношениям Ульрих Спек.