В Киеве открылся саммит Украина-ЕС (прямая трансляция)

Как говорится в переданном УНИАН сообщении пресс-службы президента Украины, это первый саммит между Украиной и Евросоюзом после событий на Майдане. Он будет посвящен реализации Соглашения об ассоциации и политическим и экономическим реформам в Украине, включая вопросы финансовой и иной помощи со стороны Евросоюза.

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В настоящее время проходит встреча Петра Порошенко с президентом Европейского совета Дональдом Туском ипрезидентом Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером в формате "тет-а-тет".

По завершении встречи президентов состоится пленарное заседание, во время которого будут обсуждаться процесс реформ в Украине и отраслевое сотрудничество.

По итогам саммита Украина-ЕС состоится совместная пресс-конференция президентов.