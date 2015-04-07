МИД поручил послам Украины активизировать информационную работу

Об этом, как сообщает "Европейская правда", во время конференции "Торговая политика Украины: Quo Vadis?" заявила заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль.

"Безусловно, есть и проблемы. Например, посол пишет в отчете, что за месяц он дал 37 интервью - проверить это очень сложно", - отметила она.

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"Также есть еще одна проблема - дипломаты могут рассказать об инициативах правительства, запланированых мероприятиях по дерегуляции, однако они не могут донести информацию о самоощущении бизнеса в Украине, а также об отраслях, наиболее выгодных для инвестирования", - отметила Зеркаль.

"Здесь мы нуждаемся в поддержке со стороны как бизнеса, так и неправительственных организаций", - подчеркнула заместитель министра.