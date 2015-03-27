Консульства стран Шенгена начали отзывать визы при отмене брони отеля

При этом визы отзываются, даже если отмена брони отеля была обоснованной, сообщает "ЕвроПравда".

Как отмечают дипломаты, отзыв виз самом деле является законным действием, эта возможность предусмотрена ст. 34 Визового кодекса ЕС, который действует еще с 2010 года.

Однако, если до сих пор у консулов было такое право, то теперь - появилась практика.

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В частности, стало известно о двух случаях отзыва виз - консульствами Германии и Словакии.

В то же время представители консульств советуют туристам, решившим отменить бронирование отеля, написать e-mail в посольство, указав данные паспорта, номер визы и информацию об изменениях. Таким образом, по их словам, туристы смогут уберечь себя от отзыва уже выданной визы.

Кроме того, по словам дипломатов, не стоит сразу же отменять бронь, получив визу. Для консулов это - верный признак обмана.