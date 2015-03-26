В Раде ожидают, что экс-руководство Фискальной службы пойдет по стопам арестованного главы ГСЧС

При этом Хомутынник отмечает важность того, чтобы уголовные производства, которые были начаты по факту коррупции, злоупотребления властью и служебным положением, были доведены до стадии рассмотрения в суде.

«Та же ситуация и с недавним увольнением всего руководства Государственной фискальной службы. Достаточно ли этого? Думаю, нет», - считает Хомутынник.

«Следующий этап - заключение ГПУ по факту уголовного производства, которое сегодня ведется. Если чиновники в ГФС злоупотребляли своим положением, то должны быть наказаны по всей строгости закона, а не просто быть уволенными, и, как это часто бывает, потом опять просочиться на государственную службу», - отметил он.

«Тот факт, что все три чиновника были уволены, означает, что материалы о фактах коррупции в работе руководства ГФС, которые были переданы нами в КМУ и Генеральную прокуратуру Украины, действительно имели место. Решение независимой специальной Комиссии при Кабинете министров, куда входили и представители бизнеса, тому подтверждение», - считает Хомутынник.

«И свои выводы теперь по каждому из них должны предоставить следственные органы. Иначе решение Кабинета министров только показательная мера», - отметил народный депутат.