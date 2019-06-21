Эксперт озвучил два варианта реакции ПЦУ на демарш Филарета против Томоса

По оценкам историка церкви, возможны два варианта решения Синода ПЦУ.

Действия почетного патриарха ПЦУ Филарета станут предметом обсуждения на ближайшем Синоде Православной церкви Украины.

"Думаю, будет принято какое-то решение", – спрогнозировал в комментарии изданию «Обозреватель» доктор исторических наук, историк церкви Арсен Зинченко.

Читайте такжеФиларет хочет обратно все деньги и имущество ликвидированной УПЦ КП

По его оценкам, возможны два варианта решения Синода.

Первый такой: "Отправить Филарета на покой за действия, несовместимые с церковной этикой, Уставу церкви, за пренебрежение огромным достоянием украинского народа – Томосом, о котором он пренебрежительно отзывался".

Второй вариант – более мягкий: "Просто осудить его действия, указать на их неприемлемость, без каких-либо решений. Это своего рода семейный подход", – отметил историк.

Что касается реакции Вселенского патриархата, то Зинченко убежден: Константинополь не будет реагировать на "собор" 20 июня, поскольку "уже высказался относительно Филарета".

20 июня в Киеве по инициативе почетного патриарха Филарета состоялось собрание части иерархов, священников и мирян бывшей УПЦ Киевского патриархата. Событие происходило во Владимирском соборе столицы.