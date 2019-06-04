"Большинство стран опускают глаза": нардеп заявила о высокой вероятности возвращения РФ в ПАСЕ в июне

Возвращение России в ПАСЕ зависит от членов делегаций разных стран, подчеркнула нардеп.

Делегация России может принять участие в июньской сессии Парламентской Ассамблеи Совета Европы.

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Об этом "Прямому" сообщила заместитель Председателя Комитета ВР по вопросам европейской интеграции, народный депутат Украины Мария Ионова.

«Возвращение России в ПАСЕ зависит от самих членов делегаций разных стран, которые являются членами ПАСЕ. Потому что на самом деле их комитет министров иностранных дел рекомендовал принять такие изменения, но тогда они вообще противоречат принципам и ценностям этой организации на условиях, в которых она была создана. То есть, если страна, которая осуществляет агрессию и оккупацию другого члена Совета Европы, и на нее нет никаких санкций, какой смысл вообще в этой организации?», – отметила нардеп.

«Мы видим, что на самом деле это не в первый раз такие попытки возвращения российской делегации. Опять же, в июне это очень вероятно. Потому что сейчас мы видим, что большинство делегаций других стран членов опускают глаза, понимая, что это такая фанатичная идея Генерального секретаря Ягланда, который хочет завершить свою карьеру, вернув Российскую Федерацию", - отметила Ионова.

Как сообщал УНИАН, регламентный комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы одобрил проект резолюции, которая усложнит процедуру введения санкций против делегаций.