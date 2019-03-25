Почему визит Бойко в Москву поможет ему выиграть выборы в Украине

Поездка православного лидера президентской гонки Юрия Бойко и его канонического куратора Виктора Медведчука в Россию с любовью вызвала недоумение ряда экспертов, давших этому визиту множество взаимоисключающих объяснений, хотя любому мало-мальски воцерковленному человеку ясно, что Юрий просто ездил принимать поздравления.

Перед поездкой у Юрия случился небольшой блокчейн с новым курсом Тимошенко, в рамках которого лидер зажизненной платформы заявил о своей готовности объединиться с «Батькивщиной», если та будет топить за мир, а кто ж у нас, кроме преступного режима, не топит за мир.

В «Батькивщине», за всю свою историю никогда не допускавшей даже мысли о том, чтобы создать широкую коалицию с путинской Партией регионов и ее путинским прихвостнем Януковичем, особенно в 2009 году, когда, казалось бы, пропало все, такое предположение с яростью отвергли и заявили, что это сам сотона Порошенко науськал Бойко запятнать девичью честь Тимошенко своими грязными поползновениями. В свою очередь, из лагеря Порошенко, неимоверное мастерство пиарщиков которого стало настоящим открытием нынешней президентский кампании, сообщили , что Бойко своими маневрами пытается отвлечь внимание общественности от предотвращенного теракта в Харькове и коррупционных схем финансирования одной из кандидаток, хихикавшей с Путиным.

Сам Бойко, разумеется, ни хрена не понял, а шо тут такова, - ну сказал он на интервью в «НьюзИване», что хочет куда-нибудь в коалицию с теми, кто будет снижать тарифы, ну, конечно, ведущие «чисто теоретически» вспомнили в этой связи про главную снижальщицу тарифов Тимошенко, ну Бойко возьми и скажи. А шо ж ему еще говорить, если, во-первых, она ж реально шота там собирается в два раза, во-вторых, союзом путинских и юлинских их электорат не то что не удивишь, а скорее даже наоборот, хоть никогда такого не было, особенно в 2009 году, когда, казалось бы, пропало все, в-третьих, один хороший человек попросил, а глубоко донбасский пацан от долгого сидения в оппозиции часто теряет самоуверенность, взамен приобретая к таким просьбам особую чуткость, особенно когда они не противоречат принципам уже хотя бы из-за отсутствия таковых у всех заинтересованных сторон.

Поездка удалась на славу: все, кому надо, помирились и стали дружить домами

Случилось так, что как раз недавно прошел слух, будто небесный покровитель лидера зажизненной платформы Медведчук В. В. поругался с ее духовником Левочкиным С. В. из-за того, кто кем должен повелевать, и урезал Бойко содержание, в результате чего победоносная рекламная кампания популярного в "ДНР" кандидата подешевела в 10 раз, а штабы вообще якобы пошли по миру. Не худо было бы, конечно, как-то съездить в Москву помириться, и если для этого требовалось, допустим, за неделю до «дня тишины» аккуратно, но в высшей степени доходчиво объявить на любимом телеканале прогрессивной украинской ваты, что по факту Юля ей как минимум не враг, то почему бы и нет?

Сказано - сделано. Поездка удалась на славу: все, кому надо, помирились и стали дружить домами; всем, кому надо еще больше, продемонстрировали, кто именно из расплодившихся сверх всякой разумной меры украинских оппозиций является у хозяина любимой женой, с коей целью гостей торжественно отвели в телевизор поговорить на вольную тему с болтавшимся без дела премьер-министром РФ Медведевым, тупо не успевшим спрятаться, и даже показали по формально украинскому каналу.

Проблема была в том, что Бойко чисто по своей физической природе не может говорить ни о чем, кроме газа

Проблема была в том, что Бойко чисто по своей физической природе не может говорить ни о чем, кроме газа, некоторые даже считают, что мать нашла его в баллоне, а первым словом маленького Юры было «пшшш»; со временем его лексикон, впрочем, расширился незначительно. Учитывая столь разностороннюю подготовку кандидата, в телевизор пришлось заодно звать и начальника «Газпрома» Миллера. Бойко поговорил с ним про газ и поехал в Украину за победой, в которой теперь уже мало кто сомневается. Иначе зачем бы Юрий договаривался с русскими о ценах на 40 долларов дороже , чем на европейском рынке?

Именно этот решающий довод доказывает, что все вышеперечисленные гипотезы экспертов глубоко ошибочны, а Юрий Бойко - не объект предвыборных издевательств, как кое-кто уже начал думать, а очень даже субъект, и громкая поездка в Москву принесет ему (ну или его будущим партнерам) убедительную победу в президентский гонке. Ибо в нынешних украинских реалиях заручиться на выборах поддержкой Кремля дорогого стоит! Заодно и от некоторых других подозрение отвести можно, а прогрессивная вата сама разберется.

Всех желающих помочь украинской армии в эффективной утилизации русских объектов и субъектов на Донбассе просят обращаться в https://savelife.in.ua/ru/about/#contacts фонд «Повернись живим» . Страница фонда в Фейсбук https://www.facebook.com/backandalive/

Василий РЫБНИКОВ