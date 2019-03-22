Визит Бойко и Медведчука в Москву может быть связан с попыткой теракта в Харькове – СБУ

В ведомстве подчеркивают, что спецслужбы РФ любым способом пытаются отвлечь внимание общественности от раскрытых коррупционных схем финансирования выборов в интересах одного из кандидатов в президенты Украины.

В Службе безопасности Украины заявляют, что визит в Москву кандидата в президенты Украины Юрия Бойко и председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука может быть связан с терактом в Харькове, который предотвратили сотрудники СБУ.

Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

"Служба безопасности Украины в пределах своей компетенции в сжатые сроки предоставит правовую оценку визита граждан Украины Бойко и Медведчука к одному из лидеров страны-агрессора и их заявлениям", - говорится в сообщении.

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В ведомстве не исключают возможной опосредованной связи этого события с террористическим актом в метрополитене Харькова, который предотвратили сотрудники СБУ.

"Имеющиеся в СБУ материалы свидетельствуют, что спецслужбы РФ любыми способом пытаются отвлечь внимание общественности от раскрытых коррупционных схем финансирования выборов в интересах одного из кандидатов в президенты Украины, который устраивал раньше и устраивает сейчас Кремль", - отметил председатель СБУ Василий Грицак.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 22 марта, состоялась встреча премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, кандидата в президенты Украины Юрия Бойко, председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука и главы российского газового монополиста "Газпром" Алексея Миллера.

Заявлялось, что на встрече, которая проходила в загородной резиденции Медведева в Подмосковье, обсуждались вопросы взаимодействия в газовой сфере.

Бойко заявил, что готов предложить РФ варианты продолжения транзитного газового контракта, поскольку действующая власть Украины "не проявляет активности" в решении этого вопроса. "У нас заканчивается большой транзитный контракт, действительно, мы видим, что сегодняшняя власть должной активности не проявляет, а это более 50 тысяч рабочих мест в нашей стране, более 3 миллиардов доходов в бюджет. Мы не можем позволить, чтобы этот контракт был остановлен, это создаст серьезные проблемы нашей газотранспортной системе", - считает Бойко.